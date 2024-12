Rodrigo Faro se emociona no seu último dia de gravação na Record

O apresentador Rodrigo Faro fez questão de mostrar o seu último dia de gravação na Record e chegou a se emocionar em alguns momentos

Nesta sexta-feira, 20, foi o último dia de gravação de Rodrigo Faro na Record. O apresentador gravou o último Hora do Faro, já que seu contrato com a emissora não foi renovado.

Em seu Instagram Stories, o famoso compartilhou os bastidores dessa despedida e chegou a se emocionar em alguns momentos.

"Hoje é meu último dia aqui na Record, último dia de gravação. Vai ser muito legal essa despedida dessa história de 17 anos. Estou super empolgado para fechar essa história com chave de ouro. Uma história de sucesso, de gratidão ao público, a vocês", começou ele.

Em seguida, Rodrigo mostrou que fez questão de dar um presentinho para toda a equipe que trabalhou com ele. "Fiz questão de escrever uma carta mesmo, com a minha letra para distribuir para cada colaborador. São 200 panettones para todos os meus colaboradores, equipe, todo mundo que de alguma forma contribuiu para minha história aqui na emissora", afirmou.

Em suas redes sociais, Vera Viel também fez questão de deixar uma mensagem de carinho para o marido.

"Me lembro quando o Rodrigo Faro chegou para mim há 16 anos me perguntando se ele deveria ir para a Record e realizar o seu sonho de ser um apresentador de televisão. Eu fui a primeira pessoa a incentivá-lo a ir atrás do seu grande sonho. Parabéns, meu amor, por essa linda trajetória de sucesso. Um ciclo se encerra hoje cheio de gratidão por todos que te acompanharam nessa sua linda jornada", escreveu ela.

Vera e Rodrigo são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 12.

Festa

Na noite de quarta-feira, 18, o apresentador Rodrigo Faro e a modelo Vera Viel comemoraram o aniversário da filha caçula, Helena, com uma festa especial em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. A menina, que completa 12 anos no próximo dia 21, celebrou antecipadamente com a presença de amigos e familiares.

Além dos amigos, também marcaram presença as outras duas filhas do casal: Clara, de 19 anos, e Maria, de 16.

A decoração da festa foi montada nas cores prata e azul. A aniversariante escolheu um bolo de quatro andares nas cores preto e prata. Também é possível ver fotos da aniversariante espalhadas pelo local, além de alguns balões também na cor prata.

