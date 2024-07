Ressentimento? Marília esclarece relação com Patrick após reality: "Desconhecido"

Marília e Patrick conversaram com a CARAS Brasil em evento na noite de quinta-feira (18); confira como ficou a relação do ex-casal de 'Casamento às Cegas'

A noite de quinta-feira, 18, foi marcada por um grande evento que reuniu os ex-participantes de Casamento às Cegas Brasil, o "Quinta às Cegas - O Reencontro", realizado na Casa Arraia, em São Paulo. Aproveitando a ocasião, a CARAS Brasil conversou com Marília Pinheiro e Patrick Ribeiro.

Para quem não acompanhou, eles se apaixonaram nas cabines do programa da Netflix, mas decidiram dizer "não" no altar. Depois, o ex-casal gerou polêmica no episódio do reencontro, pois apesar de afirmarem que estava tudo certo entre eles, alguns fãs notaram que Marília pareceu incomodada após Patrick dizer que eles se tornaram "amigos", algo que foi muito comentado nas redes sociais.

Mas afinal, como está a relação dos dois atualmente? Em papo com a CARAS Brasil, Marília opinou sobre o comportamento do ex. "Acho que foi um misto de oba-oba e de participação sim, acredito que ele tenha entrado de coração aberto como eu, mas para mim perdeu completamente o encanto. Nós não somos amigos, eu vou reafirmar isso quantas vezes forem necessárias", disparou.

Na sequência, ela declarou que o contato foi rompido logo após o fim das gravações do reality. "Nós nunca fomos amigos, desde que acabou o programa, eu nunca tive oportunidade de conversar com ele nem sobre como foi a nossa festa", expôs.

Em seguida, ela pontuou que muitos homens dizem gostar de mulheres de atitude, mas quando elas agem, eles as consideram "emocionadas". "Acabou a cerimônia, parecia que a gente realmente era desconhecido, e permanece assim até hoje. Não tenho nenhum tipo de intimidade ou amizade com ele, nem acho que faria sentido ter", acrescentou.

Perguntada sobre como está o coração, Marília brincou e esbanjou simpatia: "Batendo, que é o que interessa, né? Eu estou feliz, muito feliz. Eu tenho recebido muito carinho, meu hate é mínimo", ressaltou.

Por outro lado, Patrick, que estava no mesmo evento, se limitou a falar de Marília, mas caracterizou a relação dos dois como "boa". "Nós não somos amigos, mas temos uma boa relação, não ficou nenhuma ponta solta entre a gente", afirmou.

Além disso, ele comentou sobre as críticas que recebeu por se reconciliar com Fernanda Carneiro. Vale lembrar que quando entrou em Casamento às Cegas, ele estava solteiro há poucos meses. "Eu estou lidando muito bem com os haters, eu acho que ter voltado com a minha namorada não é problema nenhum, não fiz nada de errado, aconteceu naturalmente, não foi uma coisa premeditada", disse.