Público dá veredito sobre mudança de nome do Programa Silvio Santos; confira

Público da CARAS Brasil opinou sobre possível mudança de nome do Programa Silvio Santos

Patrícia Abravanel (46) herdou o Programa Silvio Santos do pai, Senor Abravanel (1930-2023), nome de batismo do apresentador, morto aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). A herdeira terá a difícil missão de comandar após o luto uma atração histórica que segue nos corações dos brasileiros.

Ser nomeada para assumir o palco do maior comunicador da televisão brasileira não vai ser tarefa fácil para a comunicadora. No entanto, antes que isso aconteça um impasse pode tomar conta dos bastidores: a mudança de nome do programa. A CARAS Brasil questionou o público sobre o tema em uma votação disponibilizada no portal nesta segunda, 19.

De acordo com 82,60% das pessoas que participaram da pesquisa, o Programa Silvio Santos é intocável e deve permanecer como está em sinal de homenagem ao dono do SBT. Atualmente, a emissora usa a complemento ‘Com Patrícia Abravanel’ para aproximar o público do dominical da apresentadora.

A votação também mostra que 17,40% querem uma renovação do programa. A mudança de nome é o principal desejo dessa parcela do público. O futuro da atração só deve ser discutida nas próximas semanas. Até lá, edições que já estão gravadas devem ser levadas ao ar após uma semana com exibição suspensa devido ao plantão de homenagens ao empresário.

Patrícia Abravanel vai retornar aos estúdios da emissora no dia 29 de agosto, duas semanas após a morte do pai. As irmãs, Silvia e Rebeca também ainda não têm data para retorno ao trabalho. Internamente, o clima ainda é de luto e de homenagens ao apresentador que entrou nas casas dos brasileiros e levou entretenimento.

Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, enviou uma carta aos funcionários para pedir a colaboração de todos na retomada aos trabalhos. “Como a maioria de vocês sabem, ele amava demais o SBT. Era a vida dele. Ele marcou nossas histórias e nossas vidas com seu jeito único de ser. Ele era inspiração. Mesmo quando não falava nada. Ou apenas cumprimentava as pessoas. Ele nunca se achou maior ou melhor do que ninguém. No olhar dele, havia respeito e admiração por todos. Considerava o próximo igual a ele mesmo. Igual a ele mesmo! E isso era lindo. Nosso país foi muito abençoado por ele. Através do seu programa e sua alegria, famílias se uniam, os domingos ganhavam vida, as pessoas se alegravam. A semana terminava leve. Isso foi um marco na nossa história".