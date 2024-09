Paulo Mathias busca descontração no Chega Mais: 'Construção de hábito é diária'

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Paulo Mathias fala sobre novo quadro no 'Chega Mais' e analisa trajetória no programa do SBT

O apresentador Paulo Mathias (33) se prepara para seu novo quadro no Chega Mais, revista eletrônica do SBT. Buscando trazer leveza, descontração e muito bom-humor, ele ficará responsável por levar o famoso churrasco para as manhã da TV aberta. Em entrevista à CARAS Brasil, o comunicador celebra essa novidade e avalia trajetória no programa matinal: "Construção de hábito é diária".

No Chega Mais, Paulo Mathias apresentará o quadro Vai ter Churras, onde será uma junção de entrevistas com famosos, bate-papo descontraído e dicas para um bom churrasco, mas o apresentador reforça que a nova atração vai muito além de gastronomia.

"Vamos reproduzir na televisão aberta as resenhas que acontecem num churrasco. Ali todo mundo fala de tudo, brinca, dança, dá risada... A ideia é que a gente possa fazer algo leve, divertido e informal, como é um churras mesmo. Já gravamos 3 episódios", declara.

O churrasco é uma paixão nacional, por isso Paulo Mathias menciona que pretende levar momentos de descontração em seu novo quadro e proximidade com o público: "O churrasco é algo muito maior que a comida em si. O brasileiro gosta porque é um momento de reunir todo mundo. E o mais legal é que até quem não come carne é bem-vindo num churras. E olha, numa época em que o diálogo entre quem pensa diferente é tão difícil, o churras é uma oportunidade e tanto".

DO NOTICIÁRIO PARA O ENTRETENIMENTO

Antes de assumir o comando do Chega Mais, Paulo Mathias foi apresentador de outros programas, mas não eram voltados para o entretenimento, o comunicador avalia essa mudança: "O SBT me fez descobrir que o entretenimento é tão legal quanto o noticiário. Todo dia aprendo um pouco mais. Tem sido muito desafiador pra mim e confesso que estou curtindo muito".

O Chega Mais foi passando por algumas mudanças em seu formato desde a estreia, isso como duração do programa e também adaptações nos quadros da atração. Paulo Mathias celebra o desempenho da revista eletrônica e reforça o trabalho de todos seus colegas de equipe.

"Eu tenho muito orgulho do trabalho que estamos fazendo. Eu e todos que trabalham ali. Saímos do zero e a cada mês crescemos um pouco mais, seja em audiência ou comercialmente falando. A construção de hábito é diária e requer resiliência. Avançamos muito desde o início do ano e acreditamos nesse processo. Temos confiança que estamos produzindo um ótimo programa", finaliza Paulo Mathias.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PAULO MATHIAS NAS REDES SOCIAIS: