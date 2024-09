Murilo Soares, do É De Casa, se declara para o namorado. Saiba quem é!

Apresentador do Viva o Verde, no É De Casa, Murilo Soares surge em clima de romance em novas fotos com seu namorado e declara o seu amor

O engenheiro florestal Murilo Soares, que é o apresentador do quadro Viva o Verde, do programa É De Casa, declarou o seu amor pelo namorado. Nesta quinta-feira, 5, o eleito dele completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial no Instagram.

Murilo namora com o enfermeiro Carlos Miranda há cerca de 3 anos. Os dois são discretos com o relacionamento nas redes sociais e fazem raras aparições juntos. Inclusive, o perfil de Carlos é fechado no Instagram. Mesmo assim, o famoso quis homenagear o amado publicamente.

Murilo fez um vídeo com fotos do casal em vários momentos juntos, incluindo viagens especiais, e falou sobre a data do aniversário dele. "Parabéns Dragãozinho @carlos_mirandav. Desejo muitas alegrias, paz, amor, sucesso, risadas e SAÚDE para você. Te amo!!!", escreveu. Então, Carlos Miranda respondeu: "Obrigado meu amor. Também te amo muito".

Veja momentos especiais do casal:

O pedido de casamento de comentarista da Globo e ex-bailarina do Faustão

A ex-bailarina do Faustão Stephanie Paula vai se casar com a comentarista esportiva da Globo Alline Calandrini. As duas ficaram noivas há poucos dias, depois de quatro anos de relacionamento.

A novidade foi revelada por elas nas redes sociais, quando postaram fotos que fizeram após o pedido. “Nosso primeiro pôr do sol depois do Sim. Abençoadas”, escreveram.

O pedido de casamento aconteceu durante um show no Rio de Janeiro. "Foi na Lagoa, no Rio de Janeiro, estávamos em viagem, em meio ao show da Amanda Coronha. Ela anunciou quando cantou a música 'Love Leve'. É escrita e cantada por ela e também é uma música que conta sobre o nosso amor. Fui eu [que pedi], mas porque já sabia que ela ia me pedir [risos] e quis ser a primeira. Quis competir mesmo e corri na frente! Entrei em contato com a Amanda Coronha que foi super incrível e fez tudo ainda mais especial, parou o show pra anunciar o pedido", disse Stephanie ao Gshow.