Mariana Lima revela como encara loucuras de No Rancho Fundo

Mariana Lima tem se divertido com o título de "revelação do ano" que ganhou dos fãs por conta de seu trabalho como Tia Salete, na novela No Rancho Fundo, da TV Globo. Acostumada a sempre ser escalada para interpretar mulheres ricas e com dramas intensos, ela tem ostentado versatilidade ao viver uma personagem marcada pela simplicidade e humor, além das loucuras.

Em conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista comentou sobre o trabalho e garantiu que tem se deliciado com a complexidade da personagem. "Na rua falam: 'estou adorando a Tia Salete', 'você nunca fez nada igual', 'parabéns por fazer um personagem que você nunca fez'".

Em No Rancho Fundo, Salete é irmã de Zefa e tia da protagonista, Quinota. Observadora, a personagem é marcada por sua esperteza diante das dificuldades do dia a dia. Ela vive um romance com o delegado Floro Borromeu, com quem já viveu cenas super ousadas na trama.

"Eu geralmente faço mulheres de classe média ou ricas, com damas, mulheres mais pesadas e ela é muito diferente. Ela é meio sexual, religiosa, que não pode passar no limite, porque a gente está se cansando às 6 horas da tarde, então a gente não pode fazer loucuras", diz a artista, se divertindo com as situações causadas pela personagem.

A artista segue refletindo sobre Salete, a qual acredita que apesar da simplicidade, traz uma complexidade em sua trama que pouco ela experimentou. "Ela faz loucuras com o Floro Borromeu, que é o noivo dela e ao mesmo tempo é uma beata. Então, ela tem tantas [camadas]. É extremamente delicada e às vezes é bruta. Ela é um personagem complexo, cheio de variações de humor, é interessante", declara.

