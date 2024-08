Leticia Colin faz revelação após divórcio de Michel Melamed: ‘Difícil’

Durante o lançamento da segunda temporada de Os Outros, no Rio de Janeiro, a atriz Leticia Colin falou da relação após separação do ator Michel Melamed

Recém-separada do ator, apresentador, poeta e diretor Michel Melamed (48), a atriz Leticia Colin (34) abriu o coração para falar sobre a atual relação com o ex-marido, com quem tem um filho, o pequeno Uri (4). Durante o lançamento da segunda temporada de Os Outros, séria do Globoplay, na noite da última quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro, em que a CARAS Brasil esteve presente, a artista fez uma reflexão. "Difícil", declara.

Os atores estavam casados desde 2015 e após recente separação, anunciada mês passado, seguem unidos. Eles se conheceram quando Michel chamou a atriz para participar de uma edição do Bipolar Show. “Somos muito próximos, a gente se dá muito bem. Principalmente quem tem filho, invistam nessa relação de amizade, de cuidado, de respeito, de harmonia. Sou muito grata por tudo que a gente a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar! Acho que talvez seja mais difícil do que todos os personagens que já fiz”, confessa Leticia.

A atriz revela também que apesar das dificuldades que vem com o divórcio, tem sido um momento saudável. “Porque tudo tem aquela pessoa: na rotina, vida, no dia a dia. Mas a gente conversa bastante, se acolhe também, então, apesar de muito doloroso, tem sido saudável. A gente está conseguindo fazer de maneira saudável. E o Uri está ótimo. Ele é um fofo”, ressalta.

Por falar no herdeiro, Leticia conta que apesar de muito pequeno, ele tem dado força para os pais. “A gente se preocupa tanto, porque a gente tem alguns uns julgamentos memorais (...) Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E ele está pronto para os desafios, dá muita força pra gente também, é muito legal”, finaliza a artista, que está trabalhando com Michel na adaptação para o cinema do espetáculo Um Filme Argentino, que conta a história de um casal ficcional.