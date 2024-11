Jurada do MasterChef México sofre sequestro durante entrevista ao vivo

Ex-jurada do 'MasterChef México', Zahie Téllez e o marido foram sequestrados durante entrevista da chef de cozinha para um programa local

Ex-jurada do reality culinário 'MasterChef México', Zahie Téllez passou por um grande sufoco no último sábado, 23. A famosa chef de cozinha foi abordada e sequestrada por um grupo de criminosos na região de Morelos enquanto participava de uma entrevista ao vivo para uma TV local.

Na ocasião, Zahie e o marido, Alberto Escobar, estavam dentro de um carro durante a conversa da chef com jornalistas através de uma chamada de vídeo. No entanto, no meio do bate-papo, homens armados cercaram o veículo e levaram o casal.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança e Proteção ao Cidadão (SSPC) de Morelos, as vítimas foram resgatadas no domingo, 24, e estão bem. Além disso, um dos envolvidos no sequestro de Zahie e o marido foi identificado e está preso. "Uma pessoa foi detida e conseguimos resgatar com vida e sem ferimentos as duas pessoas privadas de liberdade", declarou Miguel Ángel Urrutia, oficial responsável pelo caso.

Segundo a CNN do México, o casal foi localizado na zona norte da cidade de Cuernavaca, capital de Morelos. Até o momento, a ex-jurada do 'MasterChef México' não se pronunciou sobre o ocorrido.

