Campeão de A Grande Conquista conta reação do pai ao revelar destino do prêmio milionário

Em entrevista à CARAS Brasil, Kaio Perroni também comenta os planos para os próximos meses após se tornar o campeão de A Grande Conquista 2

Campeão da 2ª edição do reality A Grande Conquista (RecordTV), Kaio Perroni (24) decidiu usar o prêmio de R$ 1 milhão para aposentar seu pai. Em conversa com a CARAS Brasil, o jovem contou como foi a reação da família ao saber o destino do valor milionário.

"Meu pai ficou muito emocionado, ficou muito feliz em saber que a promessa que eu fiz aos 12 anos está sendo cumprida agora, aos 24. Que eu nunca me esqueci de tudo o que ele fez por mim e o quão importante meu pai e a minha mãe são para mim", conta o campeão de A Grande Conquista .

Ele afirma que os pais o apoiaram na decisão de ingressar no reality, que nesta edição foi apresentado por Rachel Sheherazade (50), e também o incentivaram a interromper a carreira militar —que levava desde o fim de 2019.

"Meus pais sempre me apoiaram em tudo e me incentivaram em tudo o que eu me prôpus a fazer. Isso aconteceu quando eu iniciei a carreira no exército, decidi interrompê-la e com A Grande Conquista não foi diferente. Me incentivaram e sempre viram potencial em mim."

Para o futuro, Perroni diz ter planos futuros de retomar a faculdade de Administração, porém, por enquanto deve se dedicar à carreira de influenciador. Desde que deixou o reality, ele já acumula mais de 100 mil seguidores.

"Pretendo retomar meus estudos na administração para conseguir minha formação no ensino superior. Mas, de imediato, vou investir na minha carreira como influenciador para não deixar de agradecer ao público que votou bastante em mim para eu poder ser campeão do reality."

