Fábio Porchat relembra relação tensa com Jô Soares

Fábio Porchat relembrou a relação conturbada que tinha com Jô Soares e disse que chegou a ficar chateado com o apresentador

Fábio Porchat relembrou a sua relação conturbada com o saudoso Jô Soares (1938 - 2022). O ator e apresentador apareceu pela primeira vez na TV no Programa do Jô. "Eu estava aqui com uma pastinha com os meus textos e uma fita, ia entregar para o Jô. Aí rasguei o texto, um pedaço em branco, pedi uma caneta, escrevi ali na hora. Quando deu o intervalo, o Jô estava lá e eu vim correndo aqui, entreguei para o Jô, me debrucei, beijei o Jô, ele falou: ‘O que é isso?’. Aí a produção veio atrás de mim e me levou de volta ao meu lugar”, disse Fábio no documentário Um Beijo do Gordo, disponível no Globoplay.

Depois disso, Porchat decidiu que queria ser ator. "Nesse dia, eu voltei para casa, só lembro de mim no computador colocando ‘curso de teatro Rio de Janeiro’. Ali, falei: ‘Vou para o Rio ser ator’. Dois dias depois, estava matriculado".

Já famoso, ele retornou ao Programa do Jô, mas se chateou com as atitudes do apresentador. “E aí começa uma das relações mais difíceis da minha vida, com o Jô. Foram dez minutos em que o Jô só me dava porrada. Eu falei: ‘Nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero. Não vou’".

Quando Porchat estava prestes a lançar o seu próprio talk show, ele decidiu homenagear Jô Soares em um texto. “Era um texto em homenagem ao Jô, dizendo que eu ia estrear meu talk show e que era impossível fazer um talk show no Brasil sem pensar no Jô. Escrevi isso, dizendo que ‘quando vocês estiverem me vendo lá, entrevistando as pessoas, eu vou estar com o Jô em mim’".

Após ver a homenagem, Jô Soares decidiu se desculpar com Fábio Porchat. "Era Olimpíada e, quando estou saindo do Maracanãzinho, toca o telefone e é o Veras, que fala: ‘Fábio, liga para o Jô agora. O Jô está querendo falar com você, ele está chorando’. E aí o Jô fala: ‘Fábio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você’".

A reconciliação foi emocionante e Jô aceitou ser entrevistado no programa de Porchat. “Foi um dos dias mais emocionantes e potentes da minha vida, porque aí foi um nó na minha cabeça. A minha vida foi: estou no Programa do Jô, na plateia do talk show; corta para, 14 anos depois, eu tenho o meu talk show e estou entrevistando esse homem. Esse cara está no meu sofá", relembrou o famoso.

Quase término

No Que História é Essa, Porchat?'no GNT, Fábio Porchat recebe famosos para dividir histórias inusitadas. Acontece que o humorista trouxe sua namorada, Priscila Castello Branco, como convidada. Durante a atração, ela revelou que esteve próxima de terminar seu relacionamento ao dividir uma história pessoal do casal.

Além de ser o apresentador, Porchat se tornou o personagem principal da história ao revelar que viveu um sufoco e quase terminou seu namoro depois de um perrengue em uma viagem. Ele organizou um roteiro especial para celebrar o aniversário da amada, mas pensou em desistir de tudo depois que ela esqueceu de um documento para embarcar.

"Se a gente está junto até hoje, não vejo mais o que pode acontecer", Priscila brincou ao relembrar o perrengue com o comediante. Isso porque a namorada do humorista acabou esquecendo de levar um comprovante de vacina, que era obrigatório para conseguir pegar o voo e curtir a viagem de férias romântica em Aruba, ilha no Caribe.