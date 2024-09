Estrela da Casa: Taróloga faz previsão sobre o futuro do reality show

O reality show Estrela da Casa virou assunto da previsão de uma taróloga, que respondeu se o programa vai ser renovado ou não

O reality show Estrela da Casa, da Globo, está em sua primeira temporada na TV e já é alvo de questionamento se será renovado para mais temporadas ou não. Com isso, uma taróloga fez uma previsão para o programa.

De acordo com o site Splash UOL, Chico Barney e Bárbara Saryne convidaram a taróloga Papisa para opinar sobre o Estrela da Casa. Então, ela previu que o reality pode ser renovado para outra temporada, mas deve sofrer ajustes.

"Eles vão lapidar um pouco mais, mas tem chances sim. O eremita é um cara solitário e a estrela que ele carrega, é o programa funcionando, mas o cavaleiro de copas é a esperança. Talvez mudem horário ou formato. Vão mexer um pouco. Eles querem tentar fazer dar certo, se mexerem vai funcionar", disse ela.

Porém, ela disse que a primeira temporada do Estrela da Casa não deve se tornar um fenômeno. "O que deu errado? O que aconteceu? É aquilo sem repostas, fica o sentimento de chorar pelo leite derramado. O programa em si gera essa frustração", afirmou.

Vale lembrar que o Estrela da Casa é comandado pela apresentadora Ana Clara e possui o mesmo diretor do BBB, Rodrigo Dourado.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

++ Conheça os participantes do reality 'Estrela da Casa'