Dona Déa Lúcia ganha um programa só seu na Globo

Depois de brilhar como comentarista no Domingão com Huck, Dona Déa Lúcia vai ter um programa só seu na grade da Globo. Saiba o tema

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia vai se tornar apresentadora de TV. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ela terá um programa só seu na grade de programação da Globo.

De acordo com a publicação, o programa de Déa Lúcia fará parte do projeto Falas, no qual a emissora discute temas importantes para a sociedade. Tanto que o tema do programa de Déa será sobre o envelhecimento saudável.

A atração deverá ir ao ar no dia 1 de outubro por causa do Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso.

Hoje em dia, Dona Déa Lúcia faz sucesso como comentarista no programa Domingão com Huck.

Dona Déa Lúcia nega rumores

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia é comentarista do programa Domingão com Huck, da Globo, e foi alvo de rumores envolvendo sua relação contratual com a atração. Nos últimos dias surgiram rumores de que ela teria solicitado um aumento de salário para continuar no programa em 2025. Porém, ela negou os rumores em um comunicado oficial.

Em seu perfil no Instagram, Déa afirmou que ainda não teve uma conversa sobre renovação de contrato com a Globo e qualquer notícia sobre isso não é verdade. Então, ela disse que seguirá trabalhando enquanto tiver disposição.

“Em geral não gosto de responder a fofocas que saem nas redes sociais. Mas esses dias tem circulado uma ‘notícia' sobre a qual faço particularmente questão de me colocar, que diz respeito à minha relação e contrato com a Globo. Quero dizer que estou muito feliz na emissora e principalmente no programa do Luciano Huck, com quem tenho uma relação de amizade e profissional. Nada sobre renovação de contrato ainda foi conversado. Portanto, qualquer notícia sobre isso não procede. Hoje o que posso dizer é que enquanto eu tiver energia e disposição, seguirei firme no trabalho porque ele, acima de tudo, faz bem a mim e a outras pessoas. Isso me gratifica”, disse ela.