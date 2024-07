Comentarista da Globo, Alline Calandrini denuncia machismo: “Pegam mais no pé"

Comentarista das Olimpíadas na Globo, Alline Calandrini lamenta críticas por ser mulher, nordestina e LGBTQIA+; confira o relato

Comentarista das Olimpíadas na Globo, Alline Calandrini desabafou sobre o machismo que enfrenta, destacando que, por ser mulher, nordestina e integrante da comunidade LGBTQIA+, recebe mais críticas. Em um relato sincero, a ex-atleta lamentou os ataques, mas também destacou que conta com o apoio do público nas transmissões.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Calandrini, que também atuou na cobertura da Copa do Mundo pela emissora, afirmou que as críticas são mais severas por ser mulher: “Independentemente de estudar mais ou menos, sempre haverá machismo escancarado, homens com ódio destinado às mulheres”, ela lamentou.

“Quando o narrador homem erra, passa batido. Já se é a mulher que erra, pegam mais no pé”, Alline denunciou o machismo entre os espectadores. No entanto, a comentarista faz questão de reforçar que não abre mão de representar a voz feminina, além de ser grata pela oportunidade na emissora: “Não via mulheres comentando jogos”, começou.

“Temos que sempre falar da importância de termos mais mulheres nos cargos televisivos, e a emissora vem abrindo essas portas. São pessoas independentemente de orientação sexual, cor, religião. O cenário, hoje, é mais diverso”, disse a ex-jogadora de futebol, que integrou times como Santos, Corinthians e até a Seleção Brasileira.

Alline ainda lembrou que enfrentou preconceito no esporte: “Como jogadora, existe uma discriminação sobre a orientação sexual. Falam: 'Um bando de mulher macho, sapatão, coitadinhas'. Convivo desde a minha infância com isso, mas não me incomoda. Tenho pena dos intolerantes e o mais importante é o apoio da família, isso eu sempre tive”, disse.

“Claro que quando mais nova ficava assustada. É o ódio sempre voltado às mulheres”, detalhou a atleta, que agora conta com o apoio da família e da namorada em sua nova trajetória como comentarista: “Não é sempre que vemos uma nortista falando ou jogando na maior emissora do país. Recebo carinho e muitos feedbacks positivos”, celebrou.

Vale lembrar que Alline iniciou sua carreira como comentarista na Band em 2018. Pouco depois, ela integrou a equipe da Globo, onde já cobriu grandes eventos como a Copa do Mundo e agora se destaca nas Olimpíadas. Na vida pessoal, ela é discreta, mas compartilha declarações sobre sua namorada, a apresentadora Stephanie Paula.

