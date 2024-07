Você sabia? Narradora de esportes na Globo já foi bailarina do Faustão

Relembre o passado de Renata Silveira como bailarina do Domingão com Faustão. Hoje em dia, ela é narradora das Olimpíadas de Paris

A narradora Renata Silveira faz parte da equipe da Globo que vai cobrir as Olimpíadas de Paris 2024 nas próximas semanas. Porém, você sabia que ela já foi bailarina do Domingão do Faustão? O passado dela foi revelado há cerca de um ano, quando o apresentador Luciano Huck revelou publicamente que ela foi bailarina na TV há mais de 10 anos.

“Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela… E nunca imaginei que ia ser uma narradora”, disse ela no programa Domingão com Huck em 2023. Ela ainda completou sobre sua mudança de carreira.

“Virei narradora em 2014, quando a Rádio Globo lançou um concurso, chamado ‘Garota da Voz’, só para mulheres. Na época, estava fazendo pós em jornalismo esportivo, com dificuldade de achar estágio na área. Nunca imaginei que ia dar certo como narradora, nunca imaginei fazer isso, até porque nunca tinha visto uma mulher narrar um jogo de futebol”, afirmou ela.

Em 2023, Renata Silveira se tornou a primeira mulher a narrar um jogo da Copa do Mundo de futebol na TV aberta.

Renata Silveira como bailarina do Domingão com Faustão - Foto: Reprodução / Globo

Renata Silveira como bailarina do Domingão com Faustão - Foto: Reprodução / Globo

Renata Silveira como bailarina do Domingão com Faustão - Foto: Reprodução / Globo

Estreia de Renata Silveira

O dia 22 de novembro de 2023 vai ficar marcado na vida deRenata Silveira(31)! Isso porque a comunicadora e também profissional em educação física fez história ao ser a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo em TV aberta.

No feed de seu Instagram, ela comemorou a conquista e publicou detalhes de sua estreia na Copa do Mundo durante a partida entre Dinamarca e Tunísia.

"Que dia! Se liga nessa linha do tempo:️ 1970, primeira transmissão de Copa do Mundo na Globo. ️2022, primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Conseguimos! Chegamos! Que vitória! Hoje, mais uma vez, foi por todas! A porta tá aberta, mulherada. Podem entrar!", escreveu ela na legenda da publicação.