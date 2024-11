Cariúcha esclarece motivo para afastamento do Fofocalizando e revela data de retorno

Após se afastar do Fofocalizando nesta sexta-feira, 8, Cariúcha usou as redes sociais para esclarecer motivo e anunciar quando retorna ao SBT

Após se ausentar do Fofocalizando nesta sexta-feira, 8, Cariúcha usou as redes sociais para esclarecer o motivo de seu afastamento e desmentir possíveis motivos que teriam levado a esta decisão. A famosa ainda compartilhou quando irá retornar ao SBT.

"Oi, gente. Passando aqui para desmentir algumas matérias mentirosas, que estão falando que o SBT me afastou, que o SBT me demitiu... é mentira. Pelo contrário, o SBT me abraça muito e eu que liguei para a direção do SBT e pedi o dia de hoje, porque estou com problemas pessoais e eu não estou me sentindo bem, então eu pedi o dia de hoje”, iniciou nos Stories do Instagram.

“Passando para lembrar que segunda-feira [11/11] eu estou de volta ao Fofocalizando, e amanhã eu vou estar no Teleton para ajudar essas crianças que eu amo demais”, esclareceu Cariúcha.

Na sequência, ela ressaltou seu sentimento por todos da emissora. "Sou muito feliz no SBT, agradeço muito. Eu amo a minha empresa, amo a direção, eu amo todo mundo do SBT, então passando para desmentir. Segunda-feira a nega doida volta, pelo amor de Deus, eu tenho filhos para sustentar, alugar para pagar e ainda sou pobre", finalizou, de forma descontraída.

Confira o pronunciamento na íntegra:

AGORA: Cariúcha desmente que foi afastada e diz que precisou apenas de um dia em casa por causa de problemas pessoais. #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/cBIBV5qAl9 — Brenno (@brenno__moura) November 8, 2024

