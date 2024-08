Balão cai na sede do SBT em São Paulo

Programa Chega Mais revela que um balão caiu em um dos prédios da sede do SBT em São Paulo em São Paulo

A equipe da sede do SBT em São Paulo levou um grande susto na manhã desta segunda-feira, 19, quando um balão caiu em cima de um dos prédios. A notícia foi dada durante o programa Chega Mais nesta manhã.

A apresentadora Michelle Barros contou que o balão caiu em um prédio da emissora na Rodovia Anhanguera, mas não deixou ninguém ferido. “A sorte é que a chama já tinha se apagado”, disse ela.

Então, a comunicadora ainda repudiou a atitude de quem soltou o balão. “Soltar balão é crime. Pode causar incêndios ainda mais neste tempo seco e de calor”, afirmou.

Vale lembrar que o SBT completou 43 anos de existência nesta segunda-feira, 19, apenas dois dias após a morte do apresentador Silvio Santos.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã do sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.