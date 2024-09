Ator desaparecido há quatro dias é encontrado sem vida no México

Após buscas, o ator James Hollcroft, de 26 anos, foi encontrado morto na Cidade do México; caso está sob investigação

O ator James Hollcroft, de 26 anos, desaparecido desde o dia 3 deste mês, foi encontrado morto no último sábado, 7. A notícia do falecimento foi confirmada pelo Centro de Educação Artística (CEA) da Televisa, instituição mexicana onde o artista estudava e trabalhava.

Através das redes sociais, o CEA Televisa publicou uma nota de pesar. "Obrigado por todos aqueles bons momentos que passamos juntos durante seu treinamento de atuação. Levaremos você em nossas memórias e em nossos corações. Você sempre fará parte de nossa família CEA. Até sempre, querido James Hollcroft", escreveram.

Um cartaz de busca que circulava na web afirmava que o ator teria sido visto pela última vez indo para casa, no bairro Tizapán, San Ángel, na Cidade do México. O local é perto da rede Televisa, local de trabalho e estudos do jovem.

A polícia local não divulgou mais detalhes sobre James Hollcroft ou a causa da morte. O caso segue sob investigação. O artista esteve no programa 'Como Diz o Ditado', além de ter feito parte do elenco de 'Dime Que Sí'.

Filha do influenciador Matheuszinho morre após acidente doméstico

O influenciador digital Matheuszinho usou as redes sociais no domingo, 8, para comunicar ao público que a filha caçula faleceu após sofrer um acidente doméstico. Um amigo do rapaz, identificado como Buzeira, confirmou a morte da menina em seu perfil oficial.

Em seus stories no Instagram, ele compartilhou uma foto de Matheuszinho com as duas filhas e desejou forças ao amigo. "Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão", escreveu Buzeira.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a criança teria se afogado na piscina da casa onde o pai passava o fim de semana. Até o momento, o influenciador não deu mais detalhes a respeito do ocorrido e colocou somente uma foto de luto em seu perfil.