Adriane Galisteu anuncia que vai substituir Rodrigo Faro em dinâmica na TV

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou que vai substituir Rodrigo Faro em dinâmica de A Fazenda 16 no programa Hora do Faro, na Record

A apresentadora Adriane Galisteu vai ser a responsável pela dinâmica com o eliminado no programa Hora do Faro, da Record. Ela anunciou que vai substituir o apresentador Rodrigo Faro para conversar com o eliminado Cauê Fantin. Isso porque ele está dedicado a sua família nesta semana.

Faro não conseguirá participar da gravação do Hora do Faro porque está acompanhando a sua esposa, Vera Viel, em uma cirurgia. Ela foi diagnosticada com câncer, chamado sarcoma sinovial, e passará por cirurgia nesta sexta-feira, 11, para remover o tumor.

Com isso, ele será substituído pela amiga Galisteu. “Excepcionalmente, neste domingo, terei um encontro com vocês no Hora do Faro para comandar o bate-papo do Última chance”, disse ela durante A Fazenda 16.

O que aconteceu com a esposa de Rodrigo Faro?

Vera Viel identificou um nódulo em sua perna e foi em busca de um diagnóstico médico. Depois de passar por exames, ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial.

“Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha! Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada”, disse ela.

E completou: “Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem”.