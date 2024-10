Vera Viel recebe cartas dos amigos da filha após diagnóstico e se emociona

Após descobrir um tumor raro na perna, Vera Viel recebeu cartas dos amigos de escola da sua filha e se emocionou com o apoio

Nesta quinta-feira, 10, Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, contou em suas redes sociais que descobriu um tumor raro na perna e que fará uma cirurgia para removê-lo.

A modelo se emocionou ao receber muitas cartas dos colegas de escola da sua filha Helena, de 11 anos. O momento foi mostrado pelo apresentador em seu Instagram Stories.

"Helena, o que você está mostrando para a mãe?", perguntou ele. "As cartinhas que as pessoas da escola fizeram para ela", respondeu a menina. "Os seus amiguinhos fizeram? Nossa! Toda a sua classe fez carta para a mamãe?", questionou Faro. "Sim! E pessoas de outras classes também. Acho que tem umas 40", disse Helena.

Vera se emocionou com o gesto. "Coisa mais linda! Linda demais a cartinha de todos os amiguinhos da Lele. Que coisa fofa. Estou lendo todas. Obrigada por tudo, pela cartinha, por cada palavra e por cada gesto de amor", disse ela. Além de Helena, Vera e Rodrigo também são pais de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16.

Médico explica câncer raro

Vera Viel anunciou nesta quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é importante para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

Abissamra diz que, após a cirurgia que Vera Viel realizará nesta sexta-feira, 11, para a retirada do tumor, é possível que ela passe pela quimioterapia endovenosa como tratamento complementar. "Apesar de não se saber detalhes do estágio da doença da paciente,os sarcomas sinoviais são doenças quem costumam ter boas respostas as quimioterapias."