Pedro Carvalho se desafia com personagem nos palcos: 'Suspense do início ao fim'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Pedro Carvalho dá mais detalhes de seu novo espetáculo e adianta os próximos projetos na carreira

O ator Pedro Carvalho (39) está de volta aos palcos com o espetáculo Pandemônio. A peça se passa em um Brasil distópico onde existe a luta entre 3 partidos políticos e com isso o massacre de várias pessoas. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista confessa sobre seu personagem na peça, onde declara ser um desafio e adianta: "Suspense do início ao fim".

A peça está em cartaz no Teatro Poeirinha, no Rio de Janeiro e conta com o texto de Alessandro Marson e direção de Breno Sanches e deve seguir até o dia 1 de setembro. E aborda sobre intolerância e liberdade.

No espetáculo, o ator dá vida ao pastor evangélico conservador. Pedro Carvalho menciona que seu personagem tem valores de vida bem diferentes do que ele tem, mas reforça que acha interessante se aprofundar em um papel que possui valores muito diferentes do seu.

"Eu acho que o mais desafiador, para além de interpretar este texto incrível do Alessandro Marson, foi encontrar a verdade neste pastor, nos ideais que ele defende que, muitos deles são bem opostos dos meus, mas nos quais ele acredita com toda a sua força e defende", avalia.

Por conta da narrativa, Pedro confessa que a história apresenta grandes reviravoltas: "Todas as transições de cenas são muito poéticas, misturadas com um jogo de movimentos/‘dança’ que nos induzem ao andar ‘para trás’ no tempo. É um suspense do início ao fim".

DE LISBOA AO BRASIL

Pedro Carvalho é natural de Lisboa, em Portugal, mas ele cruzou os oceanos e se aventurou pelo Brasil, onde fez sucesso em diversas novelas como A Dona do Pedaço e O Outro Lado do Paraíso. O ator analisa a diferença do audiovisual entre os dois países.

"No Brasil, o processo de fazer novela tem mais anos, mais experiência. Em Portugal começamos uns anos depois, nos inspirando na dramaturgia brasileira, uma vez que as novelas brasileiras passavam e continuam passando nas TV’s abertas portuguesas. O número de espectadores no Brasil é bem maior, devido ao fato do País ser bem maior que Portugal, o que está diretamente relacionado com os orçamentos usados para fazer novela", declara.

"No Brasil os orçamentos são bem maiores que em Portugal. No entanto, em Portugal já temos projetos muito premiados com Emmys internacionais e outros prêmios também, temos excelentes atores, diretores e equipes. No entanto, o processo de trabalho é bem parecido", complementa.

Pedro Carvalho aguarda o lançamento do remake de Dona Beja, novela da Max Brasil. Com relação aos seus próximos projetos na arte, o ator adianta: "Cheguei numa fase da minha carreira e vida que estou cada vez mais focado em projetos que me supram artisticamente. Felizmente, tenho tido essa oportunidade de poder escolher".

"Então, paralelamente aos meus projetos enquanto ator, estou começando a dar estes passos enquanto criador e produtor de projetos autorais mais voltados para a visão artística que eu gosto e me entendo enquanto artista", finaliza.

