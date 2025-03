Gêmeas, Michelle e Giselle Batista compartilham o mesmo sonho: 'Nós fizemos muitas coisas juntas'

Atrizes, irmãs gêmeas Michelle e Giselle Batista revelam à CARAS curiosidades da carreira

À primeira vista, as gêmeas Michelle e Giselle Batista (38) são, realmente, idênticas. Mas bastam alguns minutos de conversa para perceber que, embora univitelinas, as irmãs são bastante diferentes. “Ainda me espanto quando alguém diz que nós somos iguais”, conta Michelle, aos risos.

“Acho que quando éramos mais novas ficávamos muito mais preocupadas com essa comparação. Tínhamos a necessidade de nos afirmarmos para sermos diferentes uma da outra. Agora, a essa altura do campeonato, somos muito mais seguras em relação a isso”, completa Giselle, que abriu as portas de seu lar paulistano com exclusividade para CARAS.

Unidas desde o nascimento, as atrizes compartilham não apenas os traços físicos, mas também uma paixão em comum: a arte. Seja na TV, no cinema ou na internet, as duas encontraram na interpretação e na comunicação mais uma forma de estreitar os laços.

“Desde muito novas falávamos que queríamos ser atrizes. Diziam para a gente: ‘Ah, mas as duas?’. Talvez, até por uma inocência da idade, nunca achamos que isso fosse um problema”, relembra Michelle, que atualmente reside no Rio de Janeiro e, sempre que pode, visita a irmã na capital paulista. “Nem me preocupo em arrumar mala. Quando venho para cá, tenho o guarda-roupa da Giselle. Lá, ela tem o meu”, fala ela.

– Vocês já fizeram muitos trabalhos juntas mas, agora, atuam em diferentes frentes. O fato de serem irmãs gêmeas atrapalhou ou fortaleceu suas trajetórias?

Michelle – Nós fizemos muitas coisas juntas como atrizes no começo da carreira na TV, porque a gente agarrou todas as oportunidades. Depois, ficamos anos negando trabalhar juntas para que cada uma de nós pudesse galgar o seu próprio caminho.

Giselle – Construí minha carreira, a Mixa construiu a dela, até que nos sentimos mais firmes em nossos lugares. Foi uma escolha profissional muito importante, pois, se não fosse assim, a gente não teria trilhado esse caminho até aqui. Mas já sentimos saudade de fazer alguma coisa juntas.

– Em algum momento houve competição entre vocês?

Michelle – Não! Quando éramos pequenas, mesmo quando ninguém falava sobre feminismo ou sobre sororidade, se qualquer pessoa viesse me elogiar falando: ‘Você é mais bonita que a sua irmã’ ou ‘Você é melhor que a sua irmã’, eu sempre repreendia. Acho que a gente aprendeu a se defender, a defender uma à outra e a reconhecer o que tem de melhor em nossa parceria. Claro que tem os desafios de ser uma gêmea idêntica, mas, para mim, os benefícios são muito maiores.

Giselle – Eu acho que a vida é generosa com a gente. Sempre que uma está em um projeto muito legal, também vem uma onda legal para a outra. Não sei explicar, mas, de fato, isso acontece muito! E a gente se apoia e torce demais uma pela outra.

– Dizem que a ligação entre irmãos gêmeos é algo realmente diferente...

– Michelle – Sim. Temos um irmão mais velho, o Bruno, e, embora a gente se dê superbem, eu não falo com ele todos os dias como falo com a Giselle. Eu sei tudo o que ela faz. Se ela sumir por três horas, já acho estranho.

Giselle – Recentemente, viralizou um vídeo dos irmãos gêmeos no BBB dormindo de conchinha e isso levantou várias questões sobre excesso de intimidade. Mas isso é o básico. Nó somos duas pessoas que passaram um monte de tempo juntas na barriga e nasceram juntas. A minha conchinha com a Michelle é melhor do que a conchinha com meu marido. Nós temos o encaixe perfeito. Então, sim, gêmeos possuem uma intimidade que está em outro lugar.

– E como vocês lidam com os estereótipos?

Giselle – Os gêmeos, de maneira geral, sempre foram tratados como uma oposição. Enquanto um é mais extrovertido, o outro é mais tímido. Se uma é mais delicada, a outra é mais relaxada... a verdade é que a gente não tem isso. As nossas diferenças estão nas sutilezas.

Michelle – Cabe a nós impor limites para os estereótipos e as comparações. Nós nunca alimentamos isso.

– São quase 20 anos de carreira. Qual aprendizado reconhecem desse período?

Giselle – Não sei como é ser uma artista fora do País, mas no Brasil é extremamente difícil. É necessário muita humildade para entender os altos e baixos.

Michelle – O mercado de arte mudou muito nos últimos anos. Você tem que colocar as suas ideias no mundo e não só ficar esperando ser convidada para fazer projetos de outras pessoas.

– Vocês estão com 38 anos. O envelhecer incomoda?

Michelle – Não me incomoda o fato de ficar mais velha. Para mim, o importante é ter saúde, qualidade de vida e bom humor. Os 40 anos de hoje são muito diferentes, apesar da cobrança em cima das mulheres ainda ser muito mais significativa...

Giselle – Essa minha faixa etária traz muitas questões. Embora esteja feliz por ver que tudo está caminhando, acredito que a vida é mais injusta em relação ao envelhecimento das mulheres.

– Vocês duas optaram por congelar óvulos. A maternidade é um desejo que pretendem compartilhar também?

Giselle – Nós congelamos, sim. Entendemos que esse tratamento nos dá um pouco mais de paz para encarar o processo das coisas. Mas eu e meu marido, com quem estou há 12 anos, temos, sim, vontade de ter filhos.

Michelle – Como pessoas que compartilham tudo, essa também foi uma decisão muito importante para nós. Assim como a Giselle, eu também tenho vontade de ser mãe, mas não a qualquer custo. Antes, quero encontrar uma parceria que faça isso fazer sentido.

– Além do Temporada de Verão, no YouTube, em quais projetos estão envolvidas?

Michelle – Vou estrear o filme A Primeira Música, além de ter começado as gravações de Paulo, série da RecordTV.

Giselle – Eu fiz o curta Favela Amarela, que deve ser lançado em breve.

