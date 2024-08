Visita de Meghan Markle foi a responsável pelo início de tensão na família real

Especialista na família real aponta o momento em que o clima ficou tenso entre os irmãos príncipe William e príncipe Harry por causa de Meghan Markle

A relação dos irmãos príncipe William e príncipe Harry está abalada há muitos anos e ficou mais distante depois que o caçula se mudou para os Estados Unidos. Agora, o especialista na realeza britânica Robert Jobson apontou qual foi o momento inicial da ruptura entre eles. Inclusive, ele colocou a culpa em Meghan Markle, esposa de Harry.

Em um trecho do livro Catherine - A Princesa de Gales, Jobson conta que uma visita de Meghan e Harry ao apartamento de William e Kate Middleton em 2017 foi o ponto que marcou o atrito entre os irmãos. Isso porque, ao chegar lá, ela avaliou o luxo da rotina dos cunhados e disse que: “Harry merecia mais bens da Família Real”.

Na época, Harry e Meghan viviam na Nottingham Cottage, que é uma casa de dois quartos e um banheiro. Enquanto isso, William e Kate viviam em um apartamento de 20 cômodos. "Sabemos que, quando Meghan e Harry foram tomar um drinque no apartamento de William e Catherine, quando eles ainda moravam em Nottingham Cottage, em frente, Meghan ficou ‘surpresa’ com a disparidade entre os irmãos", afirmou o autor, e completou: "Talvez isso tenha sido o início das tensões entre os dois casais".

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.