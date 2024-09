Rei Charles presta tributo discreto em aniversário de morte da rainha

Dois anos após o falecimento da Rainha Elizabeth II, seu filho, Rei Charles III prestou uma homenagem discreta à mãe; saiba como foi

Neste domingo, 8, se completam dois anos do falecimento da rainha Elizabeth II, que marcou a ascensão de seu primogênito, Charles III, ao trono. E em homenagem à mãe, o monarco esteve na igreja Crathie Kirk, localizada em Royal Deeside, para prestar seu tributo.

Segundo informações do site Vanity Fair, o rei, na companhia da esposa, a rainha Camilla, chegaram à capela por volta das 11h25. Assessores do palácio descreveram o momento de reflexão como "privado e solene", enquanto o rei e a companheira prestavam homenagem à matriarca da família real.

Em entrevista ao veículo, Ingrid Seward, autora do livro My Mother and I, que explora a relação entre Charles e a rainha Elizabeth II, refletiu sobre a atitude do casal de ir a Balmoral para oferecer suas homenagens e orações.

“O rei estar na Escócia, o país que sua mãe tanto amava, e onde ela morreu, no aniversário de sua morte, é muito apropriado. A transição da rainha Elizabeth para o rei Charles foi perfeita. Embora muitos achassem que Charles era velho demais para o cargo, sua maturidade provou ser o que a monarquia precisava em tempos de turbulência”, disse ela ao portal.

