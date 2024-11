Saiba com quem o príncipe William e Kate Middleton dividem a cama; Descubra mais detalhes sobre os bastidores da realeza!

Príncipe William e Kate Middletonrecentemente contaram estar dividindo a cama com uma "terceira companhia", surpreendendo a muitos! Não estamos falando de nenhuma pessoa na verdade os pombinhos reais tem uma cachorrinha da raça cocker spaniel entrou para a família.

A admiradora do casal Louise Harland encontrou o futuro rei do Reino Unido em um compromisso oficial pelo condado inglês de Cornwall. Na ocasião, o herdeiro do trono confessou que havia mais alguém na cama além dele e da esposa na hora de dormir. A fã dos príncipes de Gales detalhou a história em uma entrevista para uma rádio local, conforme publicou o portal New York Post.

Segundo a fã, William compartilhou que ele e Kate dividem a cama com a cadela Orla na maioria das noites. A pet foi um presente dado pelo irmão da princesa de Gales, James Middleton. Com pelos pretos, o animal foi adotado pela família quando tinha oito meses e pouco antes do antigo cão da casa, Lupo, morrer em novembro de 2020.

“William disse que sua cadelinha dorme na cama com eles à noite, com ele e Kate”, relembrou.

Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viveu momentos desafiadores em sua vida no ano de 2024. Logo nos primeiros meses do ano, ela passou por uma cirurgia e foi diagnosticada com câncer. Rapidamente, a esposa do príncipe William iniciou o tratamento de quimioterapia, que foi finalizado em setembro. Com tudo isso, ela viu a sua fé ficar ainda mais forte.

De acordo com a revista People, o biógrafo Robert Hardman, especialista na realeza, contou que Kate ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente. Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos.

Inclusive, o especialista contou que existem boatos de que o príncipe William poderia abdicar do título de líder da igreja quando se tornar rei, que é um título que pertence à família real há séculos. “Não é segredo que ele não compartilha o senso espiritual do rei. O pai dele é muito espiritual e gosta de falar sobre fé, mas o príncipe não. Ele não vai à igreja todo domingo, mas a grande maioria do país também não. Ele vai no Natal e na Páscoa, só isso”, afirmou.