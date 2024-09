Kate Middleton fez uma ligação especial para príncipe Harry em seu aniversário

Uma fonte compartilhou que Kate Middleton fez uma “doce mensagem” para o príncipe Harry após perceber que ele “estava com saudades de casa”

Kate Middleton telefonou para o cunhado, o príncipe Harry, no dia em que ele completou 40 anos, no último dia 15, segundo notícia do portal britânico Express nesta terça-feira, 24. Segundo uma fonte, a princesa de Gales elaborou uma “doce mensagem” para o duque de Sussex após perceber que ele “estava com saudades de casa”.

A fonte disse que a duquesa não só “garantiu que Harry recebesse um telefonema de aniversário, mas também um presente especial para marcar o grande dia”. O perfil dos príncipes de Gales nas redes sociais parabenizou o duque de Sussex pelos 40 anos, homenagem que deixou de ser feita em razão dos conflitos familiares.

“Kate foi a força motriz por trás dos desejos de aniversário de Harry, enquanto ela lentamente cumpre sua promessa de restaurar algum tipo de paz e perdão entre o membro da realeza afastado e sua família antes que seja tarde demais”, destacou. O mensageiro revelou: “Kate fez questão de ligar para ele e enviar um presente atencioso”.

Apesar dos esforços de Kate para trazer a paz novamente à sua família, seu marido, o príncipe William continua resistente a fazer as pazes com o irmão mais novo. Os irmãos estão distantes desde 2020, entretanto a ruptura ficou ainda maior quando o duque de Sussex fez declarações a respeito da realeza em entrevistas e em um livro.

A fonte disse que a princesa se desdobra a fim de fazer o marido perdoar o irmão: “Ela [Kate] disse a William, em termos claros, que este não é o momento para ressentimentos, que eles precisam mostrar ao mundo que o amor e a família estão na vanguarda de seus valores, mas, mais importante, ela queria que Harry tivesse essa mensagem em seu grande dia”.

Rei Charles e Kate Middleton tiveram conversas sobre volta de Harry para a Família

O rei Charles III e sua nora, Kate Middleton, tiveram conversas privadas para tratar sobre uma possível volta de Harry à família real britânica. Em meio à boa relação do caçula com as pessoas que encontrou de seu círculo social durante a viagem, um contato do palácio afirmou que Kate e Charles estavam "sentados, trabalhando em um plano de ação para ver se eles conseguem chegar a um acordo no interesse da paz. Mas não é fácil".