Kate Middleton não quer que George tenha mesmo hobby 'perigoso' de William

Kate Middleton está apavorada de que George, filho mais velho do casal, tenha também o mesmo interesse que o pai; ‘Manter o George longe’, disse

O príncipe William tem um hobby “perigoso” e que se depender de Kate Middleton, George, de 11 anos e primogênito do casal, vai passar longe de tal atividade. Os incômodos e as preocupações da princesa são o foco de uma reportagem do jornal britânico Daily Mail.

A publicação relata que Middleton tratou do tema pela primeira vez em 2015, quando seu filho mais velho tinha apenas dois anos. No caso, o hobby de William que incomoda e preocupa Middleton é a paixão dele por motos.

O primogênito do rei Charles III tirou carteira para pilotar motos aos 19 anos. Ele tem o hábito de fazer passeios de trilha, em altíssimas velocidades, nos terrenos da Família Real Britânica em Balmoral, na Escócia.

A entrevista de Middleton na qual ela expressou seus temores com o hobby do marido foi concedida em 2015. Perguntada se William seguia fazendo trilhas de moto, ela afirmou: “Ele segue pilotando. Sempre me enche de horror quando ele sai [de moto]. Fico apavorada. Tenho a esperança de manter o George longe disso”.

A paixão de William por motos é tamanha que ele chegou a ser apelidado pela imprensa britânica de “Príncipe de Rodas”. O hobby também seria motivo de preocupação para o pai dele, Rei Charles III, que sempre mandava um segurança para acompanhá-lo nos passeios.

“A própria Rainha [Elizabeth II (1926-2022)] gostava de saber que ele desaparecia a noite, dirigindo anonimamente pela capital e pelo país. Mas hoje é justo dizer que há alguma preocupação com ele”.

Vale lembrar: o Príncipe William é o primeiro na linha sucessória ao trono britânico. Em seguida vem exatamente seu primogênito, George. Pela ordem natural dos eventos, a expectativa é que William um dia se torne rei, com George assumindo a coroa logo depois. Por isso, a saúde e a segurança dos dois são sempre foco de atenção.

Príncipe George fez pedido especial para Charles para não ser alvo brincadeiras

O Príncipe George fez um pedido especial para o avô, o Rei Charles III, para não sofrer bullying na escola. O filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, o garoto de 11 anos é o segundo na linha sucessória ao trono britânico, atrás apenas de seu pai.

Fontes ligadas à realeza britânica contaram ao jornal Daily Mirror que o menino fez o pedido para o avô às vésperas de sua coroação, em maio de 2023. Temendo ser alvo de piadas na escola por conta do look. O monarca então cedeu ao pedido do neto mais velho. George e os demais pajens da cerimônia usaram uma calça preta com detalhes dourados.