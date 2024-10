Kate Middleton abriu mão de tentar resolver relação entre William e Harry

Apesar de noticias recentes sobre os esforços da duquesa, Kate Middleton tem outras prioridades depois do ano difícil de luta contra câncer

Parece que Kate Middleton se cansou de tentar fazer a relação entre seu marido, príncipe William e Harry voltar a ser como era antes, pelo menos é isso o que afirma Christopher Andersen, profundo conhecedor dos bastidores da realeza britânica e autor do livro 'The King' (em tradução livre, 'O Rei'), uma das últimas biografias lançadas sobre Charles III.

Em entrevista recente para o canal norte-americano de televisão Fox News, o escritor deu sua opinião: "A ideia de que Kate ainda tem tempo e energia para continuar bancando a pacificadora é uma besteira. Ela tentou durante anos e finalmente largou a mão. Ela fez a sua parte, mas não foi o suficiente para construir uma ponte entre William e Charles, de um lado, e Harry, do outro", afirmou o autor.

Richard Fitzwilliams, outro especialista na realeza, salientou que a duquesa está em completa sintonia com o marido,e não se esquece dos conflitos gerados por Harry desde que ele resolveu abandonar a realeza junto com a esposa Meghan Markle, em 2020.

“Harry a retratou como fria e hostil com [sua esposa] Meghan Markle em 'O Que Sobra', quando pintou um quadro extremamente prejudicial da Família Real. O livro de memórias será relançado em breve em formato brochura e suas alegações virão à tona novamente, embora, felizmente, ele não vá aumentar o número de páginas ou promovê-lo. Ele sabe perfeitamente o quão prejudicial isso tem sido”, revelou.

Segundo o autor ainda, a duquesa tem apenas duas prioridades: voltar aos seus deveres reais e sua saúde. "Recentemente vimos sinais encorajadores da recuperação de Kate. Seu foco, como ela disse, é estar 'livre do câncer'. A família toda teve um ano tremendamente difícil. Ela terminou agora a quimioterapia preventiva. William, enquanto cumpria alguns compromissos da realeza, tem lhe apoiado fortemente… Mas ela deseja evitar qualquer coisa que promova energia negativa", reforçou.

Rei Charles e Kate Middleton tiveram conversas sobre volta de Harry para a Família

O rei Charles III e sua nora, Kate Middleton, tiveram conversas privadas para tratar sobre uma possível volta de Harry à família real britânica. Em meio à boa relação do caçula com as pessoas que encontrou de seu círculo social durante a viagem, um contato do palácio afirmou que Kate e Charles estavam "sentados, trabalhando em um plano de ação para ver se eles conseguem chegar a um acordo no interesse da paz. Mas não é fácil".