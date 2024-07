Cuidados com a pele: 10 produtos em oferta para a rotina de skincare

Esse creme facial antissinais possui uma poderosa combinação de ativos anti-idade, que atuam nos níveis celulares mais profundos da pele para torná-la sua aparência mais jovem. Sua fórmula conta com Bakuchiol puro, que estimula a produção de colágeno e ajuda a redensificar e fortalecer as fibras de sustentação, dois tipos de ácido hialurônico, proteção solar FPS30 e muito mais.

2. Mousse de limpeza facial Firmness, Nupill: https://amzn.to/4d9jbR7

O sabonete em mousse forma uma espuma cremosa, que limpa profundamente a pele removendo resíduos de maquiagem e poluição, revigora, garante uma sensação de refrescância e melhor a hidratação da epiderme.

3. Água micelar 5 em 1, L'Oréal Paris: https://amzn.to/3WsflwT

Este produto é composto por partículas chamadas micelas, que agem como ímãs captando e eliminando impurezas e maquiagem da pele, e reúne 5 benefícios em um único item: limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra até peles mais sensíveis.

4. Sérum facial Healthy Renew, Cetaphil: https://amzn.to/4cIF4Xj

O sérum anti-aging proporciona a redução do número e profundidade de rugas e linhas finas, hidratação imediata, brilho saudável, maciez, elasticidade e firmeza para todos os tipos de pele, garantindo uma aparência rejuvenescida.

5. Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/4d6QFPO

Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse gel com textura leve ajuda a manter a epiderme hidratada por até 48 horas, além de controlar a oleosidade.

6. Sérum hidratante Minéral 89, Vichy: https://amzn.to/4c424iJ

Ideal para todos os tipos de pele, este sérum de rápida absorção fortalece a pele, hidrata profundamente e preenche as linhas finas.

7. Gel concentrado Effaclar, La Roche-Posay: https://amzn.to/4eZN0oK

Com eficácia antiacne na face comprovada, esse gel limpa profundamente, reduz a oleosidade de forma duradoura e desobstrui os poros.

8. Protetor solar Sun Fresh Derm Care, FPS70, Neutrogena: https://amzn.to/3WrdfNB

Com textura leve e seca, esse protetor solar com FPS70 possui niacinamida (com ativo clareador de sinais causados pelo sol), feverfew e vitamina C (poderosos antioxidantes) e tecnologia Helioplex.

9. Sérum Uniform&Matte, Garnier: https://amzn.to/3LvtbYQ

Este sérum possui alta concentração de vitamina C, niacinamida e ácido salicílico, que garantem marcas menos visíveis, pele uniformizada e hidratada e efeito matte, sem deixá-la oleosa.

10. Sérum facial Optimal Hydration, Cetaphil: https://amzn.to/4d4IALD

Este sérum facial possui absorção instantânea para uma hidratação intensa e prolongada por até 48 horas. Rapidamente, garante uma sensação de frescor e radiante, para uma pele revitalizada e macia.