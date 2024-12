Kezia Miranda integra tecnologia e estratégia para transformar o Direito

Com sede em Campo Grande, MS, advogada une planejamento e compromisso ético para transformar empresas e gerar impacto social

Com mais de 12 anos de atuação na área empresarial, e à frente da banca jurídica KMA - Kezia Miranda Advogados desde 2017, a advogada Kezia Miranda, com base em Mato Grosso do Sul, utiliza as ciências jurídicas como ferramenta de transformação para empresas e indivíduos. Seu trabalho combina plano, tecnologia e sustentabilidade, sempre com foco em prevenção de riscos. “Acredito que o direito deve ir além da solução de conflitos no Judiciário, é preciso focar na prevenção de riscos para construir um futuro mais justo e sustentável”, afirma.



No MS, onde o agronegócio é uma das principais atividades econômicas, atua no planejamento patrimonial, tributário e sucessório, ajudando a garantir a continuidade dos empreendimentos. “É fundamental mapear todos os riscos que atravessam o plano de negócios para estruturar bons contratos, assegurar a longevidade das marcas e cumprir as normas legais vigentes”, explica.

Outro desafio é a adaptação à Rota de Integração Latino-Americana (RILA) ou nova Rota Bioceânica, que conectará o Centro-Oeste ao oceano Pacífico, por meio de porto no Chile, facilitando o transporte de produtos da Ásia. A mudança, que promete reduzir custos logísticos, também exige atenção. “Ela traz oportunidades únicas, mas demanda estruturação tributária, adequação às regras de comércio exterior e compromisso com práticas sustentáveis”, comenta.

Ela é uma defensora da implementação de compliance específicas ao comércio negócio sob análise, como estratégia. No Brasil, a falta de cidadania fiscal e o distanciamento de empreendedores das regulamentações são grandes obstáculos. “Não é apenas sobre seguir as determinações, é uma ferramenta que fortalece, protege contra riscos e melhora a relação com o Fisco. Minha abordagem inclui práticas como Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), essenciais para prevenir fraudes e garantir a transparência das operações”, explica.



A intersecção entre tecnologia e inteligência artificial é outro pilar do seu trabalho, especialmente no uso de redes blockchain, uma ferramenta que descreve como indispensável para o futuro. “É um grande livro-razão contábil compartilhado e imutável, que traz rastreabilidade e confiabilidade. Ele pode revolucionar a gestão de ativos, contratos e até políticas públicas”, ressalta.

No campo dos criptoativos, acompanha de perto as normas no Brasil que, apesar de avanços recentes, ainda apresentam lacunas. “Precisamos de regras mais claras para oferecer segurança a investidores e empresas. A participação ativa em consultas públicas é fundamental para construir um ambiente regulatório mais eficaz”, alerta.



À frente do BDM Bank como chief legal officer, Dra. Kezia lidera a integração de moedas oficiais e ativos virtuais em plataformas de intermediação entre consumidores e exchanges. “Estamos criando uma conexão única entre o mundo digital e a economia real, com soluções que promovem acessibilidade e segurança. O BDM Digital, token lançado em 2020, valorizou mais de 385% de forma perene e segura, consolidando-se como uma referência no mercado financeiro”, orgulha-se.

Além de sua atuação jurídica, tem forte compromisso com a preservação. Autora do livro ICMS Ecológico, Instrumento de Política Pública Sustentável, defende o uso de incentivos fiscais para premiar boas práticas ambientais. “Sustentabilidade não pode ser apenas discurso, precisa ser ação concreta que beneficie o meio ambiente e assegure recursos para as próximas gerações”, destaca.



Ela também acredita que a educação é fundamental para transformar o direito. “A formação de profissionais deve ir além do técnico, fomentando pensadores críticos. Precisamos de profissionais que questionem e proponham mudanças, especialmente em um mundo em rápida transformação”, reflete.

Em uma mensagem final, faz um apelo. “É essencial que as mulheres ocupem posições de liderança com confiança. Diversidade é força, e nós temos muito a contribuir com nossas perspectivas estratégicas”,

finaliza.



