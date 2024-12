Jacob Paulo Kunzler lidera e inova na transformação do comércio exterior

Empresário alia experiência e visão estratégica para simplificar operações globais com soluções de segurança e sustentabilidade

Com uma trajetória de determinação, visão estratégica e compromisso com a ética, o empresário Jacob Paulo Kunzler se tornou uma referência na área de comércio exterior no Brasil. À frente da Safetrading International Business e presidente fundador da Associação dos Usuários dos Portos da Região Sul, UsuPortSul, se destaca ao transformar desafios logísticos em oportunidades, com foco em soluções de segurança e crescimento sustentável.

Nascido em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, é o mais novo de 11 irmãos, e cresceu em uma família de agricultores. Perder o pai aos 10 anos acelerou sua maturidade. "Ainda criança, negociei meu transporte para a escola sozinho, o que me ensinou o valor da independência", relembra.

A paixão pelo conhecimento o impulsionou a buscar formação acadêmica. “Concluí a graduação em administração, várias especializações, seguido de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado na Universidad del Museo Social Argentino, sempre com foco em comércio exterior. Desde o início tracei uma linha clara para minha carreira. Todos os meus trabalhos acadêmicos foram pensados para contribuir com a área", explica.

Isso resultou em publicações no setor, como o Mercosul e o Mercado Internacional. “Escrever esses livros foi estratégico, mas também uma forma de compartilhar percepções e abrir portas para quem quer desbravar o comércio exterior”, comenta.

Aos 20 anos iniciou sua carreira num banco, teve a oportunidade de aplicar sua visão em um ambiente dinâmico. “Mas em meus útimos 11 anos na instituição, atuei como gerente de negócios internacionais, educador corporativo e desenvolvi treinamentos que impactaram desde funcionários até consumidores. Ensinar era uma forma de devolver o que aprendi e preparar outras pessoas para os desafios do futuro", afirma.

Sua passagem por lá também foi marcada pelo contato direto com as complexidades, consolidando sua expertise para as adversidades que enfrentaria à frente da Safetrading.

“Fundada há 17 anos, ela surge como resposta à necessidade de simplificar as operações de exportação e importação no País. Nosso propósito é claro: desenvolver inteligência competitiva contínua para a realização de negócios seguros que satisfaçam as necessidades de clientes, fornecedores parceiros e colaboradores”, revela.

Ofertamos ao mercado assessoria, consultoria e os serviços especializados de todas as modalidades previstas na legislação brasileira. Cada uma é planejada com base no perfil de cada um, em tecnologia e as conformidades legais.

"Somos como médicos, diagnosticando a necessidade de cada empreendimento e propondo a melhor solução com segurança e precisão. O segredo do sucesso está na combinação de informação e ética. É preciso ter confiança de que sua operação está em mãos capacitadas e transparentes. Nosso diferencial é entregar mais do que prometemos, sempre priorizando o bem-estar de todos os envolvidos", conta.

Entre as modalidades de importação mais demandadas estão a por conta e ordem de terceiros, e a por encomenda, especialmente para a aquisição de inovações tecnológicas e de alto valor agregado para as indústrias. Já na exportação por conta e ordem, são destinados ao exterior máquinas e

equipamentos para armazenagem, transporte e processamentos de proteínas animais, inclusive a

instalação de agroindústrias.

Na Safetrading, a novidade e a tecnologia é parte fundamental para garantir conformidade. "Usamos as ferramentas mais avançadas para monitorar cada etapa das operações. Isso reduz os riscos e oferece tranquilidade", diz.

Além disso, destaca a importância da sustentabilidade econômica, social e ambiental. "Já incorporamos os princípios ESG há muito tempo, mas buscamos software para gerenciar essas ações, com instrumentos específicos para o comércio exterior", revela.

O dinamismo internacional cria oportunidades a todos os agentes. O crescimento profissional contínuo impulsiona a empresa e os maiores beneficiados são os nossos clientes e, numa visão mais ampla, os consumidores finais.

Para ele, o legado de sua carreira está em inspirar e construir pontes para o futuro melhor. "O comércio exterior conecta pessoas, ideias e oportunidades. É gratificante saber que nosso trabalho contribui para um mundo mais integrado e próspero", finaliza.

Site Safetrading: https://safetrading.com.br

Site dos livros: http://kunzler.adm.br/pub.htm