Dra. Renata Sanches transforma vidas com empatia no direito previdenciário

Com 22 anos de experiência, advogada alia superação pessoal a um atendimento humanizado, tornando-se referência na luta por direitos

Nascida em São Miguel Paulista, São Paulo, a advogada Renata Sanches construiu carreira no direito previdenciário na região noroeste do Paraná. "Com 22 anos de experiência e mais de 8 mil processos registrados, acredito que nosso escritório é reconhecido na região pelo compromisso com a ética, empatia e dedicação em prol dos segurados do INSS", declara.

“Eu sempre fui inquieta, mesmo na infância. Trabalhava na roça desde os sete anos, mas sabia que queria algo mais. O direito era um sonho que parecia distante, mas me agarrei a ele com todas as forças”, relembra.



Foi na adolescência que percebeu sua capacidade de transformar vidas. Já formada, lutou pela aposentadoria de sua mãe e conquistou o primeiro caso que mudaria seu futuro.

“Meu marido, Ademir Sanches, me ajudou a começar a faculdade, mas foi com o FIES que consegui continuar. No quinto ano, passei no exame da OAB com honras, o que era possível porque concluí meu curso com excelência acadêmica. Esse foi um dos marcos mais importantes da minha vida”, reflete.

A entrada no direito previdenciário aconteceu de forma orgânica. “Eu não escolhi essa área, ela me escolheu. Os clientes começaram a aparecer, e eu precisava decidir: ou eu abraçava essa oportunidade, ou desistia. Decidi nadar e não afundar”, afirma.

TV Notícias Assessoria de Imprensa



Seu primeiro escritório era numa casa de madeira, em condições precárias. “Era um espaço improvisado, mas foi ali que tudo começou. Eu atendia pessoas da comunidade, muitos trabalhadores rurais, como eu já fui. Eu sabia o que eles enfrentavam, porque vivi as mesmas dificuldades. Isso criou uma conexão imediata”, conta.

Hoje, com três unidades físicas no Paraná e planos de expansão digital para atender em todo o Brasil, mantém o mesmo compromisso com a humanização. “Aqui, nós atendemos trabalhadores de todas as profissões: médicos, agricultores, trabalhadores rurais, garis. Todos são tratados com respeito e igualdade. Olho no olho, abraço verdadeiro, porque é isso que faz a diferença. Muitos chegam achando que é impossível reunir a documentação necessária. Nós fazemos tudo para ajudá-los, buscamos certidões, vamos ao cartório, orientamos. Não deixamos que o medo da burocracia impeça ninguém de lutar pelo que é seu”, explica.



Além disso, ela vê no planejamento previdenciário uma ferramenta poderosa. “O cliente quer saber o melhor momento para se aposentar e o benefício mais vantajoso. Nós mostramos o caminho com transparência. Se ele pode buscar o INSS sozinho, dizemos isso”, comenta.

Seu escritório é marcado por uma identidade. “As cores são vibrantes, predominando o rosa, porque queremos que sintam acolhimento e humanidade logo ao entrar. É um reflexo da nossa essência e dos valores que prezamos”, diz.



Outro ponto em sua carreira é a continuidade que planeja junto com sua equipe, composta majoritariamente por mulheres. Entre elas está sua filha de coração, Dra. Mariana Guimarães, que se prepara para atuar na área trabalhista. “Ela passou recentemente no exame da OAB e vai trazer essa nova expertise para o escritório. Nosso objetivo é ampliar o alcance do nosso trabalho, mantendo sempre o foco na qualidade e na especialização”, revela.

Além de seu trabalho no escritório, também é servidora pública há 17 anos. “Essa experiência reforça minha visão sobre o sistema previdenciário e a luta pelos direitos sociais. Recentemente, expandi minha atuação para o universo digital, comandando o Renata Sanches Podcast, disponível no YouTube, onde compartilho histórias, dicas e informações sobre direito previdenciário e outros temas relevantes”, informa.



Recentemente, sua força foi colocada à prova quando enfrentou um câncer renal. Após a retirada do rim esquerdo, foi declarada curada, mas o episódio a fez reavaliar prioridades. “Isso me deu ainda mais vontade de crescer, de ajudar quem está ao meu lado. O céu é o limite, e quero que minha equipe cresça comigo. Não faço nada sozinha; somos uma família”, ressalta.

“Eu sempre digo que uma andorinha sozinha não faz verão, mas uma equipe unida pode mudar até as estações. Esse é o valor que carrego e que guia meu trabalho todos os dias”, finaliza.



Site: https://www.sanchesadvocacia.com.br

Instagram: @dra.renattasanches

Youtube: https://www.youtube.com/@renatasanchespodcast