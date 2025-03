Wolf Maya faz críticas às novelas atuais da Globo: 'Estranho'

O ex-diretor de novelas da TV Globo Wolf Maya - conhecido por seu trabalho em 'Senhora do Destino' - revela que as novelas atuais diferem das antigas

O ex-diretor de novelas da TV Globo Wolf Maya fez duras críticas às produções atuais da emissora. Ele afirmou que as tramas atuais não conseguem cativar o público da mesma forma que as produções do passado.

“A Globo tem que repensar as novelas, está estranho. As audiências que eram cinquenta viraram vinte e cinco. Eles têm que fazer alguma coisa, mas não serei eu”, afirmou para a revista Veja.

Wolf Maya, que atualmente reside nos Estados Unidos, visita o Brasil sempre que tem oportunidade. No entanto, ele descarta a possibilidade de retornar à direção de novelas.

O ex-diretor da emissora trabalhou na TV Globo de 1979 a 2015. Além de talentoso, ele foi essencial na criação de uma linguagem própria, especialmente nas faixas das sete e das nove. Ele foi responsável por produzir novelas como Senhora do Destino (2004) e Uga Uga (2000).

Por anos, dirigiu obras de grandes autores, como Glória Perez e Aguinaldo Silva. Sua última novela foi I Love Paraisópolis, em 2015.

Confira a mansão luxuosa de Wolf Maya!

A mansão luxuosa do ator e diretor Wolf Maya, localizada no Joá, Zona Sul do Rio do Janeiro, se transformou em um espaço cobiçado para eventos e festas exclusivas. Chamada de 'Casa Maya', a propriedade de 4 mil metros quadrados possui uma belíssima vista para a praia de São Conrado e o Morro Dois Irmãos.

A família de Wolf saiu do imóvel em 2015 e, no ano seguinte, passou a alugá-lo para eventos particulares. Distribuído em sete andares, o imóvel conta com uma decoração em madeira e vidro, proporcionando um ambiente elegante e moderno ao local.

Na área externa, é possível aproveitar uma piscina, pista de dança, bangalôs, além de um espaço de alimentação preparado para receber chefs profissionais.

