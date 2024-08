Renascer: Saiba o que acontece com o Diabinho na reta final da novela

Nos últimos capítulos da novela Renascer, da Globo, o Diabinho na garrafa será devorado! Saiba detalhes sobre o que acontece com ele

Nos últimos capítulos da novela Renascer, da Globo, o Diabinho na garrafa vai ter um destino trágico. Isso porque ele será devorado após um atentado contra Joana (Alice Carvalho).

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Joana vai brigar com o diabinho após Tião (Irandhir Santos) ter sido preso novamente. Revoltada, ela desconta sua raiva no objeto e começa a se sentir sufocada, como se o sobrenatural estivesse em um atentado contra ela.

Então, Joana tira a tampa da garrafa e volta a respirar. Ela briga ainda mais o cramulhão e joga a garrafa no chão. Logo depois sairá sangue do boneco do diabinho em um ato sobrenatural. Inclusive, Tião e José Inocêncio sentem o que acontece com o capetinha durante o ataque de fúria de Joana, já que existe uma ligação entre eles. Na sequência, o Diabinho será devorado por galinhas.

A novela Renascer chega ao fim em 6 de setembro e será substituída por Mania de Você.

Final de Tião na novela Renascer

Nos últimos capítulos do remake da novela Renascer, da Globo, os telespectadores vão acompanhar um desfecho inédito para o personagem Tião (Irandhir Santos). Isso porque o autor Bruno Luperi decidiu que não seguir com o final original do personagem, que foi exibido na versão original da história em 1993.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o autor resolveu criar um novo final para Tião. Na versão original, o personagem se enforcou na cadeia após ser preso. Agora, ele terá um final feliz e seguirá vivo.

Na história, Tião será preso e decide fazer greve de fome. Ele fica muito fraco e chega a desmaiar, deixando os telespectadores achando que ele morreu. Porém, ele será acordado por Joana (Alice Carvalho), sua esposa.

Ela vai até a cadeia e consegue fazer o marido lutar pela vida. “Você me trouxe de volta, minha Joana”, diz Tião. E ela responde: “Eu ia até o inferno se fosse preciso, Tião, mas eu nunca que vou lhe perder!”.