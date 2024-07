Renascer: Inácia salva a vida de José Inocêncio na reta final da novela

Nas últimas semanas da novela Renascer, da Globo, Inácia terá um papel importante na sobrevivência de José Inocêncio. Saiba o que ela faz

Nas últimas semanas de exibição da novela Renascer, da Globo, Inácia (Edvana Carvalho) terá uma missão importante ao salvar a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ela vai usar o seu poder místico para ajudar seu patrão.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, José Inocência decide arrancar o facão dos pés do Jequitibá-Rei. Segundo a lenda do fazendeiro, o facão protege a vida dele e impede que ele morra em emboscadas. Ele toma essa decisão ao questionar o rumo de sua vida ao ver seus filhos seguido seus caminhos.

Ele diz para Inácia que vai encontrar um velho amigo e ela entende que Inocêncio vai retirar o facão do Jequitibá. Então, Inácia inicia uma reza profunda para impedir que o patrão encontre o facão e acabe com a própria vida.

Enquanto José Inocêncio caminha na direção da árvore, o Jequitibá desaparece bem na frente dele. Ao voltar para casa, ele conta o que aconteceu para Inácia e fica surpreso com o sumiço da árvore.

Atriz de Renascer, Edvana Carvalho não gostou de procedimento estético

Intérprete da personagem Inácia no remake de 'Renascer', da TV Globo, a atriz Edvana Carvalho revelou que gosta de se cuidar, mas sem exageros. Aos 57 anos, a artista abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito de procedimentos estéticos, algo bastante procurado atualmente.

Em entrevista ao site Extra, Edvana revelou que já realizou pequenas intervenções no rosto, mas admitiu que não se agradou com o resultado. Sincera, ela explicou que aguardou ansiosamente que o procedimento finalmente saísse do corpo.

"Não gosto de procedimentos invasivos. Uma vez experimentei e não gostei. Tentei tirar essa fenda aqui (na testa) com botox e aliviar o bigode chinês. Achei horrível! Fiquei parecendo um coelho. Sofri, torci muito para que o efeito acabasse logo", declarou a atriz.