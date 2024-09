Família É Tudo: Vênus dá bronca em Frida: ‘Não podia’

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, Vênus descobre a farsa de Frida e dá uma bronca na avó por sua atitude inacreditável

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Vênus (Nathalia Dill) fica incrédula ao descobrir a farsa de Frida (Arlete Salles) e decide dar uma bronca na avó. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Frida confirma para Vênus que está viva e fingiu sua própria morte para dar uma lição nos netos. Ela confessa que estava por perto durante o último ano ao fingir ser sua irmã gêmea, Catarina (Arlete Salles). Com isso, Vênus fica em choque.

Ela fica emocionada ao ver a avó, mas também dá uma bronca nela. “Por que, Vó? Por que você fez isso com a gente? Você não sabe como foi difícil! Não sabe a dor que eu senti porque você tinha partido! Por não ter sido presente na sua vida como eu queria. A culpa que eu e meus irmãos carregamos depois da sua morte. Você não podia ter feito isso com a gente, não podia”, diz ela.

Com isso, Frida diz que teve a melhor das intenções ao inventar toda essa história. Ela ainda conta a história de como surgiu sua ideia de fingir a própria morte durante a viagem de navio. Por fim, ela explica sobre o testamento e a possível morte de Catarina.

Hans será traído na novela Família É Tudo

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, a máscara de Hans (Raphael Logam) vai cair! Ele será revelado como o grande vilão da história ao ser traído por uma pessoa muito próxima dele. Saiba quem:

Nas cenas, Hans descobre que os primos estão quase cumprindo a missão da herança de Frida (Arlete Salles) e que a tia quer encerrar o mistério sobre sua falsa morte. Então, ele decide agir. O rapaz decide sequestrar a tia, mas se confunde e sequestra a própria mãe, Catarina (Arlete Salles). Enquanto está no cativeiro, antes de ser jogada ao mar, Catarina ouve Hans confessar que armou contra os primos e que esteve envolvido no crime contra Luca (Jayme Matarazzo).

Depois de achar que se livrou de Frida, Hans é surpreendido com a chegada de sua mãe, que foi quem ele sequestrou. Durante um evento, Catarina decide entregar as vilanias do próprio filho. Ela diz os crimes que ele cometeu para ficar com a herança da tia e que ele tentou mata-la afogada.

Assustado, Hans decide fugir e leva Electra (Juliana Paiva) como refém. Então, Catarina pede para o filho não fazer nenhuma loucura, e ele diz que fez tudo pensando nele e na mãe. Hans confessa que só queria ter a sua fortuna e o sucesso de Frida e ajudar sua mãe.

Enquanto ele desabafa, os primos se unem e derrubam Hans, que solta Electra e é preso.