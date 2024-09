Família é Tudo repete ritual dos criadores e se afasta do ibope de Fuzuê

MÚSICA NO FANTÁSTICO

Com audiência em alta, 'Família é Tudo' se destaca na reta final elevando a faixa das sete e supera os números de antecessora

Família é Tudo, novela das sete da Globo, está caminhando para a exibição de seus últimos capítulos. Mesmo com o saldo positivo da trama, o que chama atenção é que um fenômeno bastante conhecido nas obras do autor Daniel Ortiz (52) e do diretor Fred Mayrink (49) aconteceu mais uma vez, onde a novela repete ritual dos criadores e se afasta do Ibope de Fuzuê.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, a audiência de Família é Tudo não começou como uma das melhores, registrando apenas 18,7 pontos, saldo de sua antecessora, Fuzuê. Porém, com o tempo, a trama caiu no gosto do público e os números começaram a reagir, atingindo 22,8 pontos em agosto e se mantendo na casa dos 21 pontos de audiência.

Já Fuzuêfoi pelo caminho contrário de Família é Tudo, a novela escrita por Gustavo Reiz (42) começou com 21, 9 pontos e foi caindo gradativamente, chegando a registrar apenas 17,3 de audiência. No final da trama, a novela conseguiu se reerguer e marcou 20,6 pontos em sua última semana.

Família é Tudo conseguiu alavancar a audiência do horário, mas o interessante é que em suas últimas produções como Salve-se Quem Puder, Alto Astral e Haja Coração, todas tiverem os mesmos resultados, começaram com pontos tímidos e foram crescendo no Ibope.

MAS POR QUE ISSO ACONTECE?

Daniel Ortiz e Fred Mayrink juntos é uma dupla de sucesso, o autor entende o que o público quer consumir e sabe mesclar humor com drama, em alguns momentos pesa no cômico, mas os números de audiência não mentem, ele sabe muito bem como interpretar a visão do telespectador e adaptar em sua obra.

E o diretor também dispensa elogios e consegue passar muito bem o sentimento do autor para o público. Os personagens de Família é Tudo foram se moldando ao longo dos capítulos e isso revelou grandes talentos como a talentosa Daphne Bozaski (32).

