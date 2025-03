Paolla Oliveira relembra teste para 'Vale Tudo' e destaca preparação para viver Heleninha

Ansiosa para estrear como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo', a atriz Paolla Oliveira detalhou como tem sido a preparação para viver a personagem

Com o fim da temporada do Carnaval 2025, a atriz Paolla Oliveira está entusiasma com seu papel em Vale Tudo, remake que estreia no dia 31 de março no horário das nove na TV Globo. Dando vida à Heleninha Roitman, a famosa revelou detalhes sobre a preparação para o papel em entrevista recente ao EXTRA.

Ao veículo, Paolla Oliveira contou que buscou diversos artifícios para estar pronta para a personagem, vivida por Renata Sorrah na primeira versão da novela. "Eu quis muito fazer essa personagem. A partir daí, a hora que deu certo, pensei em seguir por todos os caminhos para encontrar cada minucia dela. Literatura, reuniões no Alcoólicos Anônimos, assisti outros trabalhos que tinham a ver com essa temática, fiz aulas de corpo, de voz... Tudo que se possa imaginar para me sentir disponível para o que ela me exige. Também vi um pouco da primeira versão da novela. Não tem como não ver a Renata trabalhando", ressaltou ela, que deixou o posto de rainha de bateria para se dedicar ao trabalho e outros assuntos pessoais.

Na trama, Heleninha luta contra o alcoolismo e começa a frequentar os Alcoólicos Anônimos (AA) na tentativa de superar seu vício. Ela é filha de Odete Roitman, a principal vilã da história. "O alcoolismo é um tema importante, mas é importante perceber a batalha travada por uma mulher que existe para além dessa doença", refletiu Paolla. "Todos esses caminhos têm me feito construir a personagem dia após dia. Fora as relações, que são muito importantes. A Malu Galli (Celina), a Débora Bloch (Odete Roitman), Pedro Waddington (Tiago)", completou a atriz.

Ainda durante a entrevista, a famosa confessou que o desejo de interpretar a personagem era tão grande, que o pedido para realizar um teste para o papel foi feito por ela . "Eu eu pedi para fazer um teste. Eu acho uma maneira muito honrada, válida, justa para entrar no trabalho. É justo que as pessoas que vão te escolher tenham a opção de te ver naquele personagem, nem que seja por um dia, né? Então, fico muito feliz ter sido essa a entrada e que tenha sido por um pedido muito cara de pau da minha parte", brincou.

"Não acredito que as coisas tenham que parar no seu colo e você ficar sentada. Nada na minha vida eu consegui assim", finalizou Paolla Oliveira.

Helena (Paolla Oliveira). Foto: Globo/ Marcos Serra Lima

Helena (Paolla Oliveira). Foto: Globo/ Marcos Serra Lima

Heleninha (Paolla Oliveira) e Eugênio (Luis Salem). Foto: Globo/ Marcos Serra Lima

Rotina de treinos

Na terça-feira, 11, a rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, compartilhou em suas redes sociais sua rotina de treinos pré-Carnaval. Após se despedir da agremiação em grande estilo, com muito samba e uma fantasia impecável, a atriz mostrou que se preparou usando pesos na região do tronco, onde ficam as partes mais pesadas de sua fantasia. Confira!

Leia também:Paolla Oliveira se emociona em seu último desfile como rainha da Grande Rio