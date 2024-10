Após 'Renascer', Caique Ivo interpreta filho de Juliana Alves em 'Volta Por Cima'

Após sua atuação como João Pedro em 'Renascer', o ator mirim Caique Ivo volta às novelas como Lucas, filho da personagem de Juliana Alves

Após fazer sucesso interpretando João Pedro em 'Renascer', na Globo, Caique Ivo se dedica a um personagem completamente diferente. O ator mirim, de 11 anos, está no ar na novela 'Volta Por Cima', que estreou na emissora carioca na última segunda-feira, 30, no papel de Lucas, filho de Cida, vivido pela atriz Juliana Alves.

Lucas é um menino sensível e maduro, criado por Cida, uma mãe solteira que é motorista de ônibus da Viação Formosa. Ele tem um forte vínculo com a mãe, que desempenha um papel central em sua vida. O garoto admira o trabalho dela e frequentemente sonha em seguir seus passos.

"Lucas é um personagem muito importante para mim. Ele conversa bastante com a mãe sobre a vida, o que me fez refletir sobre as relações familiares. A forma como ele vê o mundo e se importa com as pessoas me inspira", afirma Caique.

A interação de Lucas com sua madrinha, Madá (Jessica Helen), também é um destaque da trama. Mesmo sendo uma figura forte, o menino consegue se conectar com Madá de uma forma especial. "Ver a Madá se abrir é algo valioso. Ele consegue mostrar um lado dela que poucos veem. É uma relação de amor e apoio que me toca muito", completa.

Juliana Alves leva 'personagem real' para motorista de ônibus

Juliana Alves tem comemorado sua escalação para a novela Volta por Cima, nova trama das 19h da TV Globo, a qual viverá uma motorista de ônibus. O novo trabalho tem sido motivo de orgulho para a artista, que cresceu ao lado de diversas referências como a sua personagem.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz disse que se inspirou em uma pessoal real para o papel. "Eu fui criada no subúrbio Carioca, na Zona Norte. Então a Cida é uma figura que eu encontro muitas vezes e acaba que ela é que é uma composição a partir do texto, da direção e de várias vivências que eu tive, de muitas mulheres que fazem parte da minha vida e que me inspiraram pessoalmente", afirma.

Empolgada com todos os detalhes dos bastidores da produção, Juliana confessa que, além de sua família, encontrou referências para a construção da personagem em uma experiência do passado.