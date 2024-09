Volta por Cima: Juliana Alves leva 'personagem real' para motorista de ônibus

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Alves adianta detalhes de nova personagem, a qual será um dos destaques da novela Volta por Cima, da TV Globo

Juliana Alves (42) tem comemorado sua escalação para a novela Volta por Cima, nova trama das 19h da TV Globo, a qual viverá uma motorista de ônibus. O novo trabalho tem sido motivo de orgulho para a artista, que cresceu ao lado de diversas referências como a sua personagem. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz disse que se inspirou em uma pessoal real para o papel.

"Eu fui criada no subúrbio Carioca, na Zona Norte. Então a Cida é uma figura que eu encontro muitas vezes e acaba que ela é que é uma composição a partir do texto, da direção e de várias vivências que eu tive, de muitas mulheres que fazem parte da minha vida e que me inspiraram pessoalmente", afirma.

Empolgada com todos os detalhes dos bastidores da produção, Juliana confessa que, além de sua família, encontrou referências para a construção da personagem em uma experiência do passado. "Me inspirei especialmente em uma motorista que eu conheci, que é do interior de São Paulo, e até em uma figura para minha família, que é enfermeira. Ela tem características de muitas mulheres que a gente conhece", conta a atriz que completa. "Quando eu conheci essa mulher, eu falei: 'Meu Deus, a Cida existe na vida real e dirige o ônibus'.

Leia também: Amaury Lorenzo quer aproximação com o público em Volta Por Cima: 'Noveleiro gosta'

Juliana adianta que a personagem promete emocionar com sua trama, que além de mostrar os desafios da profissão, também irá abordar dilemas pessoais profundos. "Eu estou muito feliz e muito apaixonada. Ela me inspira de verdade".

"Me alegra muito quando eu vejo os textos, inclusive nas cenas que ela fala de questões emocionais, eu me emocionei bastante. Porque é um universo que é comum ao de muitas mulheres, principalmente mulheres que se viram muito sozinhas no mundo, apesar de estarem muito bem acompanhadas", finaliza.

Com previsão de estreia para o dia 30 de setembro, Volta por Cima conta a história de Madá (Jéssica Ellen), uma jovem batalhadora que adiou seus sonhos pessoais para ajudar a sustentar sua família no subúrbio carioca. Além de Juliana Alves, quem também faz parte da nova novela da Globo é Jéssica Ellen, Amaury Lorenzo, Fabrício Boliveira, Drica Moraes, Isadora Cruz, Juliano Cazarré, Viviane Araújo e Tonico Pereira.