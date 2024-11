Ana Maria Braga questiona história da novela Mania de Você: ‘Tem que avisar’

Ana Maria Braga descobre uma das histórias que vai acontecer na novela Mania de Você e questiona decisão do autor: ‘Como é que faz?’

A apresentadora Ana Maria Braga questionou uma das próximas tramas da novela Mania de Você, da Globo. Durante o programa Mais Você da manhã desta segunda-feira, 11, a comunicadora ficou sabendo que a personagem Viola (Gabz) vai passar por uma fase ruim e será acusada de roubar as receitas de Luma (Agatha Moreira). Com isso, ela revelou a escolha de acusar a personagem de roubar receita.

O assunto começou quando Tati Machado contou: “A Luma vai assumir tudo, Ana. Vai falar que a Viola roubou toda das receitas dela. Vai ter um show naquele restaurante, vai ter polícia. E o Rudá também tem muito risco de ser preso”. Então, Ana Maria perguntou: “E vai ter polícia? Mas não tem como roubar receita. Na real, isso não existe. Qualquer pessoa pode copiar a receita de qualquer pessoa, porque é livre, é domínio público. E agora, como é que faz? Tem que avisar o pessoal da novela”.

Logo depois, ela completou: “Saberemos nos próximos capítulos. Mas não é crime, entendeu? Você disse que vai ter polícia, mas só se prender por outra coisa, porque se for por causa de receita, não tem como”.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 11 a 16 de novembro:

Capítulo 55 - Segunda-feira, 11 de novembro

Mavi e Luma convencem Viola a participar do prêmio de gastronomia, e Rudá desconfia. Hugo e Diana discutem por causa de Volney e Iarlei. Berta e Sirlei passeiam pelo calçadão de Copacabana. Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.

Capítulo 56 - Terça-feira, 12 de novembro

Mavi pensa em um plano para separar Viola e Rudá, e Robson o ajuda. Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 13 de novembro

Moema exige que Nahum convença Mavi a falar a verdade. Marcel ajuda Viola, que compartilha sua preocupação com o pai sobre as notícias a seu respeito. Ísis sabota a bebida de Leidi. Luma envia uma mensagem para Rudá. Mavi faz uma proposta a Viola. Rudá é perseguido pela polícia.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 14 de novembro

Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada, e, ao reagir, se machuca e desmaia.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 15 de novembro

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Capítulo 60 - Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

Leia também: Mania de Você: Viola ataca outra personagem com uma frigideira. Saiba como será