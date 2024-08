Marta Silva mostra cliques inéditos de seu noivado com Carrie Lawrence

Nas redes sociais, a jogadora Marta Silva compartilhou cliques inéditos de seu noivado com a também jogadora Carrie Lawrence

As jogadoras Marta Silva e Carrie Lawrence anunciaram o noivado no fim de semana, e nesta terça-feira, 20, elas usaram as redes sociais para mostrar algumas fotos do pedido de casamento, que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

No feed do Instagram, as atletas compartilharam quatro fotos: na primeira a brasileira aparece ajoelhada segurando a caixinha do anel de noivado. No segundo clique, as duas estão trocando olhares apaixonados.

Depois, a norte-americana aparece ajoelhada e no último, elas estão sorridentes e estourando uma garrafa de champanhe. "Para sempre", escreveram na legenda da publicação.

Para o pedido de noivado, que contou com a presença dos amigos, Marta e Carrie apostaram em looks em tons neutros. A brasileira surgiu usando um conjunto de alfaiataria off-white, e sua noiva escolheu um vestido cinza.

As atletas, vale dizer, estão juntas há dois anos e moram em uma mansão em Orlando. Elas jogam juntas no time Orlando Pride, no qual Marta faz parte do elenco desde 2017. Antes de se relacionar com Carrie, a atacante estava noiva de Toni Deion. As duas romperam no meio de 2022.

Confira:

Marta repensa aposentadoria da Seleção para jogar Copa de 2027 no Brasil

Recentemente, Marta deu uma entrevista coletiva e falou abertamente sobre a possibilidade de prolongar o ciclo com a Seleção Brasileira após anunciar que iria se aposentar. Isso porque a Copa do Mundo Feminina de 2027 será sediada no Brasil.

"Prefiro viver um dia de cada vez. Fiz minha declaração sobre a seleção no começo deste ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí. Se eu não estiver em campo, estarei aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Sempre sonhei em disputar uma Copa do Mundo no Brasil", afirmou ela, que caso não esteja em campo, manifestou o desejo de contribuir de outra maneira, integrando possivelmente a comissão técnica.