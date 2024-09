Influencer Giovanna Adriano se casa em cerimônia luxuosa na Riviera Francesa

Giovanna Adriano se casa pela segunda vez com Rodrigo Vieira em nova cerimônia luxuosa. Veja detalhes do vestido da noiva

A influenciadora digital e empresária Giovanna Adriano celebrou o casamento com o administrador Rodrigo Vieira em uma cerimônia luxuosa. Poucos meses após a união em uma celebração na cidade de Brasília, eles também se casaram na França.

A nova cerimônia aconteceu em um hotel de luxo em Saint-Tropez, na Riviera Francesa, no último final de semana. Em entrevista na Vogue Brasil, ela contou que sempre quis fazer um casamento no exterior e explicou a escolha de Saint-Tropez. “Escolhemos por ser um destino para o qual já tínhamos ido juntos e onde vivemos momentos maravilhosos, além do hotel ser um local que ofereceu toda a estrutura necessária para acomodarmos nossos 250 convidados”, afirmou ela.

Inclusive, o casamento durou três dias. Para começar, os noivos fizeram uma welcome party com karaokê. No dia seguinte, eles fizeram o casamento e a festa sem hora para acabar. Por fim, eles reuniram seus convidados para uma tarde de pebolim, ping-pong, Pac-man e outros jogos.

Para o seu grande dia, Giovanna Adriano usou um vestido de Alta Moda da Dolce & Gabbana. A festa contou com bolo do chef Cedric Grolet e macarons Ladurée.

Giovanna e Rodrigo se casaram no réveillon de 2021, em Trancoso, quando se encontraram na casa de amigos em comum. O pedido de casamento aconteceu em novembro de 2022 em uma praia no Ceará e a festa de noivado aconteceu em junho de 2023 com 150 pessoas em Brasília.

A lua de mel acontecerá na França. Eles vão sair em uma road trip por Provence, Borgonha, Versalhes e Paris.

Veja as fotos do casamento:

