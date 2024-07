Claudia Leitte mostra detalhes de vestido usado na renovação de votos

'Sonhado por mim', Claudia Leitte renovou votos no último final de semana; agora, detalhou a peça usada para em novo casamento

Nesta terça-feira, 16, a cantora Claudia Leitte compartilhou os detalhes do vestido de casamento que usou na última semana para renovar os votos com o marido, Márcio Pedreira. Em seu Instagram, ela postou um carrossel com fotos detalhadas do modelito.

"Tô recebendo algumas fotos e vídeos, revisitando esse momento tão especial, onde eu me senti linda de dentro pra fora e de fora pra dentro. O vestido mais maravilhoso foi sonhado por mim. Que perfeição!", exclamou ela.

A peça foi assinada pelo ateliê de alta costura Pati Olie, que deixou um comentário no post: “Que honra mais uma vez te ver vestindo nossa marca para um momento tão especial! Amamos sua escolha sob medida, ficou ainda mais lindo em você! Conte sempre com a gente!!”.

Trabalho artesanal, a peça foi feita sob medida com tela aramada, bordado com delicadas mini pérolas e miçangas. Ela apostou em um vestido de noiva romântico, mas com um toque de sensualidade que ficou por conta de um grande decote na parte de trás, deixando as costas nuas. A produção também é assinada pela stylist Satomi Maeda.

Ela recebeu uma chuva de elogios de seus fãs nos comentários do post: “Coisa mais linda”, escreveu uma, “Uma princesa”, elogiou um outro fã, “Muito amor para vocês Claudinha!”, desejou uma terceira fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Claudia Leitte renova votos com o marido em cerimônia com os filhos

Nas redes sociais, ela contou que oficializou a união pela segunda vez ao lado da família no domingo, 14. "Renovamos nossos votos diante dos nossos três filhos, porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, nosso amor, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa família", escreveu a cantora. Os herdeiros, Davi, de 15 anos, e Rafael, de 11, entraram na renovação sorrindo e a caçula, Bela, de 4 anos, foi a florista do evento.