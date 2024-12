Jude Law surge com esposa e os filhos ao receber estrela na Calçada da Fama

O ator Jude Law, de 51 anos, recebe a sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood em cerimônia realizada em Los Angeles, nesta quinta-feira, 12

O ator Jude Law, de 51 anos de idade, inaugurou, nesta quinta-feira, 12 a sua estrela na Calçada da Fama de Hollyood em uma cerimônia realizada em Los Angeles. O astro, conhecido pelo papel em "O Talentoso Ripley", estava acompanhado pela esposa, Phillipa Coan, e seus dois filhos mais velhos, Rafferty, de 28 anos, e Iris, de 24.

Entre os convidados da cerimônia estavam Zach Baylin e Justin Kurzel, roteirista e diretor de seu mais recente filme, "The Order", além da colega de elenco Jurnee Smollett e o diretor David Lowery, com quem trabalhou na nova série de Star Wars, "Skeleton Crew", e no filme da Disney "Peter Pan & Wendy", de 2023.

Discurso

Durante sua fala no evento, Law fez uma homenagem aos pais: "Tive uma mãe que me mostrou os grandes filmes mudos, comédias, musicais e dramas da Era de Ouro de Hollywood, a nova onda do cinema americano e filmes estrangeiros. E tive um pai que me levava, nas décadas de 70 e 80, para assistir aos filmes blockbusters, onde comíamos nosso peso em pipoca e chocolate", relembrou.

Jude Law também destacou a importância da colaboração no cinema: "Você não pode atuar sozinho, ao contrário de tocar um instrumento, escrever ou pintar. Você não pode atuar sozinho. Esse é o lado frustrante do trabalho, mas a necessidade de colaborar é, sem dúvida, a maior recompensa do meio", pontuou.

Rafferty Law, Iris Law, Jude Law e Phillipa Coan - Foto: Tommaso Boddi/Getty Images

O ator, pai de sete filhos — Rafferty, Rudy, de 22 anos, e Iris com a ex-mulher Sadie Frost; Sophia, de 15 anos, com a ex Samantha Burke; Ada, de 9 anos, com a ex Catherine Harding; e dois filhos mais novos com Phillipa Coan, com quem se casou em 2019 — encerrou seu discurso agradecendo a todos que o ajudaram na jornada.

