Sinead O'Connor: Causa exata da morte dela é revelada

Causa exata da morte de Sinead O'Connor só foi revelada um ano após o falecimento dela, que foi encontrada sem vida em sua casa

A cantora irlandesa Sinead O’Connor faleceu há um ano, mas a causa exata de sua morte só foi revelada agora. De acordo com o jornal Irish Independent, a estrela faleceu em decorrência de problemas respiratórios.

Um documento sobre a morte dela apontou a causa exata do falecimento como decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma brônquica, além de apresentar uma infecção do trato respiratório.

A causa da morte foi registrada oficialmente pelo marido dela, John Reynolds, em Londres, Inglaterra. Sinead faleceu aos 56 anos de idade em 26 de julho de 2023. O corpo dela foi encontrado já sem vida na casa dela.

Vale lembrar que a morte de Sinead O'Connor aconteceu 18 meses após a morte de um dos filhos dela, Shane, de 17 anos, que tirou a própria vida após lutar contra a depressão. A cantora era mãe de quatro filhos: Shane, Jake, Roisin e Yeshua.

A cantora irlandesa Sinead O'Connor se aposentou dos palcos em 2021, quando disse que estava cansada e tinha envelhecido. Em 2022, ela foi hospitalizada para tratar a sua saúde mental após a morte do seu filho Shane, que tinha apenas 17 anos quando tirou a própria vida. Na época, ela disse: “Meu lindo filho, a luz da minha vida, decidiu terminar sua luta terrena hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga seu exemplo. Meu bebê. Eu te amo muito. Por favor, fique em paz”, disse.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.