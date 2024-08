Milton Nascimento emociona internautas com apresentação especial para rádio dos EUA

Fãs de Milton Nascimento ficaram emocionados com apresentação especial do cantor para a série 'Tiny Desk', dos EUA: "Respeito e admiração"

Nesta quarta-feira, 7, Milton Nascimento deixou os fãs emocionados ao fazer uma participação especial na Tiny Desk, série de apresentações musicais produzido pela NPR, uma rádio pública dos Estados Unidos. O programa é conhecido por receber grandes nomes da música internacional para performances marcantes desde 2008.

Na atração, os artistas se dirigem aos estúdios da rádio em Washington. No entanto, eles fazem exceções e visitam a casa de alguns músicos especiais, como foi o caso de Milton. O cantor brasileiro se apresentou ao lado da amiga e colaboradora, Esperanza Spalding, na mais recente edição da série.

Vale lembrar que, em 2022, Milton Nascimento estava em sua turnê de despedida, mas suspendeu a aposentadoria em 2023, após decidir colaborar com Esperanza em seu próximo álbum, “Milton + Esperanza”. As músicas desse disco são apresentadas em um vídeo de pouco mais de 20 minutos gravado pela NPR na sala de estar da casa do artista, no Rio de Janeiro.

Nos comentários, os internautas demonstraram forte emoção com a apresentação. "Sou brasileiro, é uma grande honra ver uma lenda sendo tratada como tal", comentou um. "Milton Nascimento é a própria definição de lenda. É incrível perceber quantos artistas diferentes, de lugares e origens diferentes, têm tanto respeito e admiração por ele. Ele é uma força da natureza, a própria síntese do Brasil e da América Latina. Um artista e ser humano completo. Deveríamos estar gratos por partilhar com ele o mundo e toda a arte que ele espalha. Viva Bituca!", declarou outro.

Assista a apresentação na íntegra:

Portela anuncia homenagem a Milton Nascimento em desfile de 2025

A Portela revelou, em abril deste ano, o tema de seu desfile de 2025. Com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol" (referência à música Nos Bailes da Vida), a escola irá homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento.

"Respeitando seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento", anunciou a escola.

Milton também comemorou a notícia em seu Instagram. "É com muita emoção que aceitei o convite da Portela para que a minha história seja retratada no maior espetáculo da Terra. Em 2025, o tema dessa gigante será 'Milton Nascimento'. Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida", escreveu o músico. Confira mais detalhes clicando aqui!