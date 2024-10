Liam Payne adiou lançamento de álbum poucos meses antes de morrer

O cantor Liam Payne adiou o lançamento do seu segundo álbum solo poucos meses antes de morrer. Saiba o motivo da decisão!

Nesta quarta-feira, 16, Liam Payne foi encontrado morto após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

O cantor seguiu carreira solo após o fim do grupo One Direction e pretendia lançar o seu segundo álbum neste ano, porém adiou o lançamento.

O motivo da decisão foi porque a música lançada não alcançou o desempenho pretendido. De acordo com a revista NME, Teardrops não conseguiu entrar no top 30 das músicas mais ouvidas no Reino Unido, atingindo apenas a 43ª posição.

Portanto, em março deste ano, Liam tomou a decisão de adiar o lançamento. Além disso, o cantor também rompeu o contrato com seu antigo empresário no começo de 2024.

Morte

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.

Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.