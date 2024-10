Leonardo se pronuncia após acusações envolvendo sua fazenda

Leonardo rompeu o silêncio e negou envolvimento após ter seu nome colocado em lista sobre condições de trabalho análogas à escravidão em fazenda: ‘Eu sou contra’

O cantor Leonardo se pronunciou por meio de um vídeo sobre as acusações de trabalho escravo em uma de suas fazendas. O assunto se tornou público na imprensa nesta segunda-feira, 7. De acordo com o Jornal O Globo, o nome do artista está na lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz nomes de empregadores que teriam submetido pessoas a condições análogas à de escravidão. Então, o cantor gravou um vídeo para negar o seu envolvimento.

Em um vídeo divulgado no Instagram, Leonardo disse que arrendou a fazenda para a plantação de soja e que não teve envolvimento com a contratação de funcionários. "Estou aqui, confesso a vocês, que surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado no meio, televisão, rádio, internet e tudo mais. Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser. Nisso, surgiram uns funcionários lá na fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca vi. De repente, eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, com todo o respeito, foram muito bem recebidos na fazenda e foi lavrado uma multa para mim, que foi o proprietário da fazenda”, afirmou ele.

Então, ele negou que tenha sido em sua fazenda famosa. "Não da fazenda Talismã, da fazenda Latanca, onde eu arrendei para ser plantada soja. Até aí a gente respeita o Ministério Público, mas essa multa para mim veio e a gente acertou tudo. Inclusive já está arquivado, foi tudo acertado, pagamos a multa. Não conheço quem estava nas casinhas e quem os colocou lá”, afirmou.

Por fim, o artista negou que tenha apoiado qualquer atitude relacionada com as acusações e ainda disse que é completamente contra trabalho forçado. "Eu já plantei tomate, eu sei como que é, a vida é difícil lá. No meu coração, eu jamais faria isso. Eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece e sabe a pessoa que eu sou, da idoneidade que eu tenho, graças a Deus. Eu estou dizendo para vocês, eu não me misturo nessa lista que eles fizeram de trabalho escravo, eu sou completamente contra essa coisa. E vou ser sempre contra isso. O meu muito obrigado e aquele abraço”, finalizou.