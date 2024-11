Lenny Kravitz abre o jogo ao falar sobre sua conexão com o Brasil

O cantor Lenny Kravitz, que fará um show no Brasil em breve, falou sobre a sua intensa conexão com o público brasileiro

Lenny Kravitz se prepara para se apresentar no Brasil no dia 23 de novembro, em São Paulo. O show faz parte da turnê que promove o álbum Blue Electric Light. O último show do artista no país foi em 2019 e ele comentou sobre sua demora para voltar.

"Estive em turnê com o álbum anterior Raise Vibration por dois anos e planejava retornar. Mas então veio a Covid, que paralisou tudo. Após isso, fiquei nas Bahamas trancado fazendo música. E agora, lançando novas músicas este ano, aqui estamos de novo", disse ele em entrevista para o site Hugo Gloss.

O artista também comentou sobre a sua fazenda no Rio de Janeiro. "Foi uma oportunidade que eu recebi. Eu vejo isso como um presente de Deus. Foi algo que eu nunca imaginei, mas ele simplesmente me atraiu. É tão especial e puro, no meio da natureza. É um lugar onde eu posso realmente sentir a vida, a força vital e o espírito. É simplesmente incrível. Então, sim, o Brasil se tornou uma parte muito profunda da minha vida".

Lenny ainda elegeu como um dos momentos mais marcantes de sua carreira o show que ele realizou na praia de Copacabana em 2005. "Tocar para milhões de pessoas na praia foi algo além de incrível. Nunca toquei para tantas pessoas e foi algo que nunca senti antes. Eu gostaria de fazer isso de novo, na verdade. Mas, em geral, quer você toque em um show enorme na praia ou em um estádio ou em uma arena, não importa muito. A energia brasileira é tão linda, fico embriagado com isso".

Por fim, o astro contou como mantém o corpo trincado aos 60 anos. "Requer disciplina. Para continuar movimentando o corpo, para empurrar o corpo além dos limites, para ser saudável, para realmente ser consciente sobre o que você consome. Não apenas o que você come, mas o que você vê, o que você ouve, seus relacionamentos. Definitivamente eu me dedico ao trabalho físico, ao trabalho espiritual, ao que coloco no meu corpo, como me alimento. Mas vale a pena, sua saúde é tudo. E manter seu corpo em sintonia é importante", concluiu.

Fazenda no Rio de Janeiro

Lenny Kravitz já declarou diversas vezes que é apaixonado pelo Brasil. Tamanha é sua paixão pelo país que ele adquiriu uma fazenda na serra do Rio de Janeiro. Com uma infraestrutura luxuosa, que inclui piscina, campo de futebol e até um estúdio de música, a propriedade agora está disponível para aluguel, para quem oferecer a bagatela de R$18 mil pela diária.

Localizada em Duas Barras, Lenny decidiu comprar a propriedade como um refúgio para sua família: “Eu me apaixonei pelo Brasil quando toquei aqui há uns dez anos. Fiquei procurando, aprendendo sobre a terra, e acabei com uma fazenda", ele contou que quis mergulhar de cabeça no estilo de vida dos brasileiros em entrevista ao Jornal do Brasil.

Claro que o astro não escolheu uma propriedade simples. Ele investiu em uma fazenda de grande porte que foi inicialmente projetada para a colheita de café. No entanto, o músico adaptou o imóvel para suas necessidades e reformou todos os cômodos para imprimir sua personalidade forte aos 400 hectares de sua fazenda brasileira.

Leia também: Lenny Kravitz faz as pazes com pai em leito de morte