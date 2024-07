José Augusto celebra 50 anos de carreira e declara: 'Não é mais importante que a família'

Em entrevista à CARAS Brasil, José Augusto revela se tem planos para deixar os palcos e dá detalhes da turnê comemorativa História em Canções

Compositor de Evidências, um dos maiores sucessos da música brasileira, o cantor José Augusto (70) celebra 50 anos de carreira com a turnê História em Canções. Sem previsão para se aposentar, o artista ressalta a importância de sua família ao longo dos anos e conta que tem enfrentado uma rotina bastante agitada com os shows.

"Minha carreira é muito importante, mas não mais que a minha família. Nas minhas horas de folga estou sempre com ela. Hoje em dia é uma alegria maior porque eu viajo com eles e, quando posso, sempre estou dando atenção aos meus bichinhos, tenho quatro cachorros", diz José Augusto , em entrevista à CARAS Brasil. "Eles te amam e não te pedem nada em troca."

O artista conta que além do tempo em família, também se preocupa em ter uma rotina de exercícios e com os cuidados com a saúde mental. Com a turnê comemorativa, ele diz fazer no mínimo três shows por semana, com 1h40 de duração, revisitando clássicos de sua carreira —em um repertório escolhido levando em consideração a opinião dos fãs.

Com o sucesso da turnê, o artista pretende comemorar seus 71 anos em cima dos palcos. No dia 16 de agosto, ele fará uma apresentação especial no espaço Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Para ele, deixar sua carreira musical não é uma opção.

"Me despedir dos palcos? Jamais. Eu amo o que eu faço, esse é o meu ofício e eu pretendo vivê-lo até que Deus permita. Vou continuar trabalhando, viajando e com os meus shows. Nunca passou pela minha cabeça abandonar os palcos e a minha carreira."

Abaixo, José Augusto recorda momentos de sua longeva carreira, revela se tem novos projetos além da turnê História em Canções e ainda abre sua relação com as redes sociais. Confira trechos editados da conversa com o artista.

Qual o sentimento ao completar 50 anos de carreira?

O sentimento é de muito agradecimento, por todos esses anos de uma profissão que eu escolhi quando ainda era menino e começou quando eu tinha 20 anos. Um agradecimento enorme à Deus por me permitir viver esse meu ofício com tanta alegria e emoções em todo esse tempo.

O que você diria para o garoto que começou a carreira com composições e músicas feitas com um gravador caseiro?

Quando eu olho para trás e vejo minha trajetória eu sinto alegria e um enorme desejo de começar de novo. De olhar para aquele menino que tinha suas composições em um gravador caseiro e dizer para ele: 'Segue, você vai chegar onde você quer'.

Se arrepende de alguma coisa ao longo da carreira?

Não é um arrependimento, é uma escolha errada. Essa escolha foi feita pela minha primeira gravadora, de quando eu tinha lançado meu primeiro disco no Brasil. E eles escolheram uma carreira já internacional, em que eu fui muito vitorioso –essa é a verdade. Mas, eu não tinha experiência para poder conciliar as duas carreiras, nem a sabedoria de como viver as duas. Consegui fazer isso durante muito tempo, mas me faltava experiência aqui no Brasil para poder continuar bem do mesmo jeito que eu comecei. Minha carreira até 1984 teve grandes altos e baixos, tanto aqui quanto lá fora.



Você tem 285 mil seguidores em seu Instagram. Qual a sua relação com as redes sociais?

Eu procuro estabelecer um contato do meu trabalho, exponho meu trabalho e pouco de vida pessoal. Não interfiro, ouço todas as opiniões, leio todos os comentários quando posso e é assim que eu coordeno. Não sou eu que faço, temos uma equipe, mas eu estou sempre me policiando quando acho que uma coisa não deve ser publicada. Procuro publicar pouco sobre a vida pessoal, mesmo porque o que interessa é a vida do artista.



Além dos 50 anos de carreira, você também completou 70 anos de vida. Como está sendo essa fase?

São 70 anos, as coisas estão funcionando bem, graças a Deus, em termos de saúde. Em termos físicos eu não diria tanto, porque, quando se faz 70 muitas coisas já se tornam complicadas. Essa correria que eu sempre tive, desde que comecei, tenho às vezes alguma dificuldade com o corpo. Procuro sempre mentalizar coisas positivas e fazer exercícios que me ajudem. É 1h40 de show, dia sim, dia não, ou pelo menos três vezes por semana e o meu corpinho já não tem aquela vitalidade dos 20 anos.

Como é ver o sucesso que Evidências, canção que você também compôs, faz até hoje?

É muito lindo quando você faz uma canção e ela se torna um sucesso. É muito mais lindo quando essa canção fica na cabeça das pessoas por algum tempo e você vê todas as pessoas cantarem. É mais gratificante ainda quando você descobre que essa canção permanece na vida das pessoas de todo o Brasil há quase 40 anos. Evidências hoje tem 180 regravações no mundo inteiro, foi cantada em espanhol, inglês, francês… tenho muito orgulho de ser um dos compositores, de ter feito essa canção e de tudo o que tem acontecido com ela.

Você tem novos projetos, além da turnê?

Projetos sempre existem, ultimamente estou sendo muito cobrado para voltar a gravar em espanhol. Deixei de gravar em espanhol há algum tempo. Recebi pedidos para gravar o que chamamos de EP, estamos pensando muito.